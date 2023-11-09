Под гостиницу или спортзал. В Омске за 37 млн продают чердак в торговом комплексе

В Омске на проспекте Мира выставили на продажу чердачное помещение площадью 462 квадратных метра. Цена лота составляет почти 37 миллионов рублей. Собственник утверждает, что помещение подойдет под открытие студенческой гостиницы, офиса или фитнес-клуба. Здание находится напротив медицинской академии.