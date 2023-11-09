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Published Сегодня, 07:29

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Здание находится на проспекте Мира

Под гостиницу или спортзал. В Омске за 37 млн продают чердак в торговом комплексе

9 ноября 2023, 07:29
Фото: Яндекс Карты
Здание находится на проспекте Мира

Напротив омской медакадемии за 37 млн продают чердак под студенческую гостиницу

Площадь помещения составляет 462 квадратных метра. Причины его продажи не указаны.

В Омске на проспекте Мира выставили на продажу чердачное помещение площадью 462 квадратных метра. Цена лота составляет почти 37 миллионов рублей. Собственник утверждает, что помещение подойдет под открытие студенческой гостиницы, офиса или фитнес-клуба. Здание находится напротив медицинской академии.

«Рядом расположены 4 высших учебных заведения, что гарантирует большое количество студентов, абитуриентов и аспирантов, это прекрасная возможность для бизнеса. Кроме того, рядом находится большой жилой массив, что позволит привлечь множество клиентов. Это помещение идеально подойдет для открытия гостиницы, особенно учитывая постоянный поток заочников, абитуриентов и аспирантов со всей страны», — говорится в объявлении.

Документы на помещение готовы, причины его продажи не указаны.

В здании также находится банк, автошкола, салон печати, магазин разливных напитков, студия красоты, агентство недвижимости и другие магазины и офисы.

Ранее Город55 сообщал, что на окраине Омска выставили на продажу торговый комплекс за 105 млн. Общая площадь помещений составляет почти 1500 «квадратов».

Магазин с арендаторами. В Омске за 105 млн продают торговый комплекс
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#Бизнес#Недвижимость#Омск#Омская область#Продажа#Торговый комплекс#Евгений Игишев#Продажа бизнеса
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