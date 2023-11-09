Под гостиницу или спортзал. В Омске за 37 млн продают чердак в торговом комплексе

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В Омске на проспекте Мира выставили на продажу чердачное помещение площадью 462 квадратных метра. Цена лота составляет почти 37 миллионов рублей. Собственник утверждает, что помещение подойдет под открытие студенческой гостиницы, офиса или фитнес-клуба. Здание находится напротив медицинской академии.
«Рядом расположены 4 высших учебных заведения, что гарантирует большое количество студентов, абитуриентов и аспирантов, это прекрасная возможность для бизнеса. Кроме того, рядом находится большой жилой массив, что позволит привлечь множество клиентов. Это помещение идеально подойдет для открытия гостиницы, особенно учитывая постоянный поток заочников, абитуриентов и аспирантов со всей страны», — говорится в объявлении.
Документы на помещение готовы, причины его продажи не указаны.
В здании также находится банк, автошкола, салон печати, магазин разливных напитков, студия красоты, агентство недвижимости и другие магазины и офисы.
Ранее Город55 сообщал, что на окраине Омска выставили на продажу торговый комплекс за 105 млн. Общая площадь помещений составляет почти 1500 «квадратов».