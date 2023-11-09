Орудовали на улицах. В Омске отправили за решетку компанию молодых экстремистов

Изначально эту историю рассматривал Первомайский районный суд. В апреле 2022 года организацию признали экстремисткой. Основателями стали Васютин К.Т. и Лобов Д. А. Они применяли насилие в отношении людей в зависимости от их расовых, социальных, национальных, религиозных и языковых признаков. Также омичи угрожали жителям, которые появлялись на улице в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а иногда даже избивали их. Группировка орудовала с марта по ноябрь 2021 года, пока их не пресекли правоохранители.