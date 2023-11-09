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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

иллюстрация

Орудовали на улицах. В Омске отправили за решетку компанию молодых экстремистов

9 ноября 2023, 12:14
Фото: Город55
иллюстрация

Молодые омичи получили реальный срок за создание экстремисткой группировки

Изначально их хотели отправить на исправительные работы, но суд последней инстанции изменил приговор.

В Омском областном суде состоялось заседание по уголовному делу о создании и руководстве сообществом «Народное объединение русского движения — „Н.О.Р.Д““* (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Его возбудили по материалам УФСБ РФ по Омской области.

Изначально эту историю рассматривал Первомайский районный суд. В апреле 2022 года организацию признали экстремисткой. Основателями стали Васютин К.Т. и Лобов Д. А. Они применяли насилие в отношении людей в зависимости от их расовых, социальных, национальных, религиозных и языковых признаков. Также омичи угрожали жителям, которые появлялись на улице в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а иногда даже избивали их. Группировка орудовала с марта по ноябрь 2021 года, пока их не пресекли правоохранители.

Вину фигуранты дела так и не признали. Сначала им назначили исправительные работы на год и десять месяцев. У каждого должны были при этом удерживать 15% от зарплаты в доход государства. Кроме того, им запретили курировать сайты на два года. После была подана апелляционная жалоба.

Коллегия по уголовным делам Омского областного суда постановила отменить приговор райсуда и назначила каждому два года заключения с ограничением свободы сроком на год. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Двухлетний запрет на интернет-деятельность оставлен без изменения. После вынесения приговора компанию взяли под стражу в зале суда.

*Признано экстремисткой организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

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#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Приговор#Экстремизм#Новости#Лишение свободы#Группировка#Алина Ясинская
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