Орудовали на улицах. В Омске отправили за решетку компанию молодых экстремистов

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В Омском областном суде состоялось заседание по уголовному делу о создании и руководстве сообществом «Народное объединение русского движения — „Н.О.Р.Д““* (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Его возбудили по материалам УФСБ РФ по Омской области.
Изначально эту историю рассматривал Первомайский районный суд. В апреле 2022 года организацию признали экстремисткой. Основателями стали Васютин К.Т. и Лобов Д. А. Они применяли насилие в отношении людей в зависимости от их расовых, социальных, национальных, религиозных и языковых признаков. Также омичи угрожали жителям, которые появлялись на улице в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а иногда даже избивали их. Группировка орудовала с марта по ноябрь 2021 года, пока их не пресекли правоохранители.
Вину фигуранты дела так и не признали. Сначала им назначили исправительные работы на год и десять месяцев. У каждого должны были при этом удерживать 15% от зарплаты в доход государства. Кроме того, им запретили курировать сайты на два года. После была подана апелляционная жалоба.
Коллегия по уголовным делам Омского областного суда постановила отменить приговор райсуда и назначила каждому два года заключения с ограничением свободы сроком на год. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Двухлетний запрет на интернет-деятельность оставлен без изменения. После вынесения приговора компанию взяли под стражу в зале суда.
*Признано экстремисткой организацией, деятельность запрещена на территории РФ.