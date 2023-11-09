Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 06:47
На выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, представят 89 новогодних елей по числу субъектов РФ. Украшения елки от Омской области выполнят по мотивам картины Михаила Врубеля «Царевна-Лебедь».
Новогоднюю ель украсят варежками с традиционными орнаментами, бытовавшими в Омском регионе в конце XIX — в начале XX веков, связанными мастерицей из Седельниковского района Мариной Дроздовой. Всего на дереве появится 20 пар рукавиц. Также елку украсят шарами-шуршунчиками. Их изготовила в технике лоскутного шитья руководитель клуба «Лоскуток» Вероника Максимова. Цветовая концепция изделий омских мастериц совпадает с гаммой художественного полотна всемирно известного художника.
«Каждый регион должен был представить что-то свое уникальное в качестве украшений елки», — рассказала искусствовед Сибирского культурного центра Ольга Лобзова. — «Игрушками может служить любой предмет, который был дорог для человека в тот или иной период. В одно время елку украшали стеклянными шарами — это очень ценилось, когда-то — конфетами, орехами»
Кроме того, елка будет украшена сувенирными изображениями вышитой карты Омской области, которую презентовали для омичей на праздновании Дня России — 12 июня 2023 года.
После завершения выставки голубые ели высадят на территории возле ВДНХ, как напоминание о Международной выставке-форуме «Россия» и как символ содружества и единства всех регионов страны.