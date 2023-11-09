Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров

Новогоднюю ель украсят варежками с традиционными орнаментами, бытовавшими в Омском регионе в конце XIX — в начале XX веков, связанными мастерицей из Седельниковского района Мариной Дроздовой. Всего на дереве появится 20 пар рукавиц. Также елку украсят шарами-шуршунчиками. Их изготовила в технике лоскутного шитья руководитель клуба «Лоскуток» Вероника Максимова. Цветовая концепция изделий омских мастериц совпадает с гаммой художественного полотна всемирно известного художника.