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Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров

Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров

9 ноября 2023, 05:41
Фото: Правительство Омской области
Украшения на дереве будут выполнены по мотивам картины Михаила Врубеля «Царевна-Лебедь».

На выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, представят 89 новогодних елей по числу субъектов РФ. Украшения елки от Омской области выполнят по мотивам картины Михаила Врубеля «Царевна-Лебедь».

Новогоднюю ель украсят варежками с традиционными орнаментами, бытовавшими в Омском регионе в конце XIX — в начале XX веков, связанными мастерицей из Седельниковского района Мариной Дроздовой. Всего на дереве появится 20 пар рукавиц. Также елку украсят шарами-шуршунчиками. Их изготовила в технике лоскутного шитья руководитель клуба «Лоскуток» Вероника Максимова. Цветовая концепция изделий омских мастериц совпадает с гаммой художественного полотна всемирно известного художника.

«Каждый регион должен был представить что-то свое уникальное в качестве украшений елки», — рассказала искусствовед Сибирского культурного центра Ольга Лобзова. — «Игрушками может служить любой предмет, который был дорог для человека в тот или иной период. В одно время елку украшали стеклянными шарами — это очень ценилось, когда-то — конфетами, орехами»

Кроме того, елка будет украшена сувенирными изображениями вышитой карты Омской области, которую презентовали для омичей на праздновании Дня России — 12 июня 2023 года.

После завершения выставки голубые ели высадят на территории возле ВДНХ, как напоминание о Международной выставке-форуме «Россия» и как символ содружества и единства всех регионов страны.

#Общество#Омская область#Россия#Конфеты#Сувениры#День России#Евгений Игишев#Вднх#Ель
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