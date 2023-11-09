Омский городской Совет заказал памятные медали в свою честь

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:59
Одному из омских предпринимателей предстоит выполнить заказ городского Совета — изготовить памятные медали. По данным с сайта госзакупок, Горсовет уже заключил соответствующий контракт с ИП Сергеем Балашовым. Тот должен изготовить в общей сложности 20 медалей «Омский городской Совет», цена каждой — 1 950 рублей.
Конкурс не проводился. Контракт был заключен с единственным поставщиком, так как речь идет о «закупке произведений литературы и искусства… в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения». Медали должны быть изготовлены к 18 декабря текущего года.
— Вручать медали будут представителям АСДГ (Ассоциации сибирских и дальневосточных городов — Город55), — которые соберутся у нас 15 декабря, — уточнили в пресс-службе Горсовета.
Отметим: основная специализация ИП Балашова — «Производство изделий из бумаги и картона». В текущем году этот бизнесмен изготавливал памятные медали для аппарата губернатора и правительства Омской области. В прошлом Балашов был учредителем некоммерческого партнерства «Центр социальной адаптации военнослужащих и членов их семей», ликвидированного в 2004 году.