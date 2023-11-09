Омский городской Совет заказал памятные медали в свою честь

Конкурс не проводился. Контракт был заключен с единственным поставщиком, так как речь идет о «закупке произведений литературы и искусства… в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения». Медали должны быть изготовлены к 18 декабря текущего года.