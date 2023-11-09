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Published Сегодня, 09:41

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иллюстрация

Нюхала розы и сидела в шубах. Топ-модель из Омска снялась для обложки турецкого Vogue

9 ноября 2023, 09:41
Фото: Город55
иллюстрация

Топ-модель из Омска снялась для обложки турецкого Vogue

Образы девушки получились достаточно женственными и интересными.

Стало известно, что топ-модель из Омска снялась для крупного модного журнала. Она попала в ноябрьский номер Vogue. Ее фотография украшает обложку турецкой версии журнала.

Речь идет о Кристине Грикайте. 23-летняя уроженка Омска позировала в разных образах. Например, на девушку надели несколько экстравагантных шуб разных цветов, зеленое облегающее платье с велюровыми вставками. В целом наряды достаточно женственные и воздушные. На одном из снимков омичка позирует рядом с кустом алых роз.

Результаты съемки опубликовало в сеть американское агентство The Lions. «Когда литература и музыка встречаются с модой. Незабываемая новая романтика 70-х годов», — написано в аккаунте турецкого Vogue под фотографиями с Кристиной. Настроение снимков действительно уводит зрителя в другое время, цветокоррекция передает дух ретро.

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#Общество#Мода#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Алина Ясинская#Модель
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