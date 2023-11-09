Нюхала розы и сидела в шубах. Топ-модель из Омска снялась для обложки турецкого Vogue

Речь идет о Кристине Грикайте. 23-летняя уроженка Омска позировала в разных образах. Например, на девушку надели несколько экстравагантных шуб разных цветов, зеленое облегающее платье с велюровыми вставками. В целом наряды достаточно женственные и воздушные. На одном из снимков омичка позирует рядом с кустом алых роз.