Любоваться рекой. На Иртышской набережной в Омске поставили столешницы и стулья

На нижней лестнице появились столешница и уличные стулья. Зона чем-то похожа на барную стойку. Похожую оборудовали также вдоль Оми рядом с остановкой «Турист». На Иртышской набережной еще восстановлены лестницы, пандус, перила. Кроме того, омичи и гости города теперь могут видеть обновленные стены парапета и подпорную стену.