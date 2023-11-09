Любоваться рекой. На Иртышской набережной в Омске поставили столешницы и стулья

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В паблике «Омск путеводитель» появилась информация о благоустройстве Иртышской набережной. В районе Ленинградского моста появилась новая зона для отдыха. В скором времени здесь полностью закончат все работы по обновлению.
На нижней лестнице появились столешница и уличные стулья. Зона чем-то похожа на барную стойку. Похожую оборудовали также вдоль Оми рядом с остановкой «Турист». На Иртышской набережной еще восстановлены лестницы, пандус, перила. Кроме того, омичи и гости города теперь могут видеть обновленные стены парапета и подпорную стену.
К концу недели строители при хорошей погоде планируют завершить все работы. На том участке необходимо еще нанести граффити и поставить малые архитектурные формы. Разработкой проекта занимались активисты из объединения «Делай город». Администрация Омска профинансировала благоустройство.