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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

иллюстрация

Любоваться рекой. На Иртышской набережной в Омске поставили столешницы и стулья

9 ноября 2023, 07:44
Фото: Город55
иллюстрация

На Иртышской набережной в Омске поставили столешницы и барные стулья

К концу недели подрядчик должен закончить все работы по благоустройству на территории.

В паблике «Омск путеводитель» появилась информация о благоустройстве Иртышской набережной. В районе Ленинградского моста появилась новая зона для отдыха. В скором времени здесь полностью закончат все работы по обновлению.

На нижней лестнице появились столешница и уличные стулья. Зона чем-то похожа на барную стойку. Похожую оборудовали также вдоль Оми рядом с остановкой «Турист». На Иртышской набережной еще восстановлены лестницы, пандус, перила. Кроме того, омичи и гости города теперь могут видеть обновленные стены парапета и подпорную стену.

Фото: «Омск путеводитель»

К концу недели строители при хорошей погоде планируют завершить все работы. На том участке необходимо еще нанести граффити и поставить малые архитектурные формы. Разработкой проекта занимались активисты из объединения «Делай город». Администрация Омска профинансировала благоустройство.

В Омске на Иртышской набережной появилась новая аллея
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#Общество#Город#Омск#Благоустройство#Омская область#Новости#Иртышская набережная#Алина Ясинская
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