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Кардиолог Суворова объяснила, когда нельзя поднимать давление самостоятельно

Кардиолог Суворова объяснила, когда нельзя поднимать давление самостоятельно

9 ноября 2023, 09:51
Фото: 1MI
Кардиолог Галина Суворова рассказала, как самостоятельно поднять артериальное давление в домашних условиях, включая употребление большего количества воды с поваренной солью, лежание с поднятыми ногами и употребление кофе или сладкого чая.

Иногда случается неожиданное понижение артериального давления, что может вызвать неприятные ощущения и быть опасным для здоровья. Кардиолог Галина Суворова из клиники «Семейный доктор» рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как можно справиться с этой проблемой в домашних условиях.

Прежде всего, следует выяснить причину такого резкого снижения давления. Это может быть связано с изменением погоды, кровотечением или использованием лекарств, которые снижают давление. В некоторых случаях более разумно обратиться за помощью к врачу или вызвать скорую, особенно если упадок давления вызван серьезными причинами.

Однако, есть несколько способов, которые можно попробовать самостоятельно. В первую очередь, следует выпить больше воды. Можно добавить немного соли, которая помогает задерживать жидкость в организме. Это увеличит объем циркулирующей крови и, соответственно, повысит артериальное давление.

Также, по словам Суворовой, эффективным методом является положиться и поднять ноги выше головы. Напитки, содержащие кофеин, такие как кофе или сладкий чай, также могут помочь повысить давление.

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