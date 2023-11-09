Кардиолог Суворова объяснила, когда нельзя поднимать давление самостоятельно

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Иногда случается неожиданное понижение артериального давления, что может вызвать неприятные ощущения и быть опасным для здоровья. Кардиолог Галина Суворова из клиники «Семейный доктор» рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как можно справиться с этой проблемой в домашних условиях.
Прежде всего, следует выяснить причину такого резкого снижения давления. Это может быть связано с изменением погоды, кровотечением или использованием лекарств, которые снижают давление. В некоторых случаях более разумно обратиться за помощью к врачу или вызвать скорую, особенно если упадок давления вызван серьезными причинами.
Однако, есть несколько способов, которые можно попробовать самостоятельно. В первую очередь, следует выпить больше воды. Можно добавить немного соли, которая помогает задерживать жидкость в организме. Это увеличит объем циркулирующей крови и, соответственно, повысит артериальное давление.
Также, по словам Суворовой, эффективным методом является положиться и поднять ноги выше головы. Напитки, содержащие кофеин, такие как кофе или сладкий чай, также могут помочь повысить давление.