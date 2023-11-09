Кардиолог Суворова объяснила, когда нельзя поднимать давление самостоятельно

Прежде всего, следует выяснить причину такого резкого снижения давления. Это может быть связано с изменением погоды, кровотечением или использованием лекарств, которые снижают давление. В некоторых случаях более разумно обратиться за помощью к врачу или вызвать скорую, особенно если упадок давления вызван серьезными причинами.