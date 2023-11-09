Как хранить золотые украшения в домашних условиях

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Общественная служба новостей узнала, как хранить золотые украшения дома.
Самый оптимальный вариант хранения ювелирных изделий из золота — это специальный футляр с флокированной подкладкой, который можно приобрести в любом ювелирном магазине. Также можно использовать специальные подставки, тканевые мешочки или ювелирные шкатулки. В таких емкостях есть отделения для различных украшений, обитые бархатом, секции для колец и сережек. Здесь изделия надежно защищены от воздействия влаги, контакта с другими металлами и других факторов, которые могут вызвать повреждения или потерю блеска у золота.
Емкость с украшением должна храниться в комоде или на полке, где нет прямых солнечных лучей. Если украшения приходится хранить в помещении с повышенной влажностью, можно положить в шкатулку таблетку активированного угля, чтобы он впитывал излишнюю влагу. Его нужно периодически менять. А если вы решите перевезти украшение, то следует использовать специальный дорожный футляр для его сохранности.
При хранении золотых украшений многие люди допускают ошибки, которые приводят к потере блеска и появлению микроцарапин. Первая ошибка — хранение шкатулки на туалетном столике или подоконнике. В таком случае солнце и сухой воздух могут негативно повлиять на цвет золота и сделать его тусклым.
Вторая ошибка — хранение в ванной комнате. Хотя это может быть удобно, так как украшения всегда под рукой после утренних ванных процедур, повышенная влажность и колебания температур могут негативно сказаться на состоянии металла.
Ещё одна ошибка — хранение рядом с другими украшениями. Золото не следует оставлять рядом с драгоценными камнями или бижутерией, так как вставки из камней могут повредить золото, а острые края украшений могут поцарапать его. Также золотые украшения могут потерять блеск при контакте с другими металлами.
Последняя ошибка — использование картонных упаковок. Если хранить золото на картонной поверхности, то это может привести к его порче из-за содержания серы в картоне.
Чтобы золото сохраняло свой блеск и не появлялись микротрещины, следуйте простым правилам ухода.
Золотые украшения часто имеют стальные замки в виде пружин. Они могут ржаветь при контакте со соляной водой, поэтому лучше снимать украшения перед купанием в море. Если вы этого не хотите делать, то можно нанести немного машинного или любого другого масла на замок, чтобы создать водонепроницаемую пленку. После купания тщательно промойте украшение пресной водой.
Если украшения покрылись грязью, можно их замочить на ночь в растворе жидкости для мытья посуды. Периодически встряхивайте миску, чтобы грязь легко смылась с изделий.
Если золото потускнело, его можно освежить с помощью лукового сока. Натрите им украшение, оставьте на несколько часов, а затем промойте под струей воды.
Избегайте использования жидкостей, которые содержат щелочь, хлор или йод, для очистки золота.
Для возврата блеска золоту можно промыть в мыльном растворе с добавлением нашатырного спирта (1 чайная ложка нашатыря на 1 стакан воды). Промойте изделие в этом растворе и аккуратно протрите салфеткой.
Если золото покрылось жировым налетом, может помочь также мыльный раствор.
Во время стирки, влажной уборки или других бытовых дел всегда снимайте кольца и браслеты, чтобы избежать появления царапин на золоте из-за воды с химическими жидкостями.
Цепочки из золота легко запутываются, поэтому важно правильно их хранить. Если цепочка все же запуталась, можно попробовать следующий способ. Положите спутанную цепочку на черную бумагу, чтобы узелки были лучше видны. Разомкните цепочку. Если она запуталась с другой цепочкой, разомкните и ее тоже. Нанесите немного масла (подсолнечного или оливкового) на узел. Вставьте две зубочистки в центр узла и разведите их в противоположные стороны, чтобы разобрать узел. Разобрав узел, освободите всю длину цепочки. Повторите процесс со всеми узелками. Омойте распутанную цепочку в мыльном растворе, чтобы удалить остатки масла. Промойте изделие чистой водой. Просушите украшение мягкой безворсовой тканью.
Вместо масла можно использовать детский тальк. Процедура будет аналогичной, а промывку нужно провести таким же раствором.