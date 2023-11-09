Как хранить золотые украшения в домашних условиях

Цепочки из золота легко запутываются, поэтому важно правильно их хранить. Если цепочка все же запуталась, можно попробовать следующий способ. Положите спутанную цепочку на черную бумагу, чтобы узелки были лучше видны. Разомкните цепочку. Если она запуталась с другой цепочкой, разомкните и ее тоже. Нанесите немного масла (подсолнечного или оливкового) на узел. Вставьте две зубочистки в центр узла и разведите их в противоположные стороны, чтобы разобрать узел. Разобрав узел, освободите всю длину цепочки. Повторите процесс со всеми узелками. Омойте распутанную цепочку в мыльном растворе, чтобы удалить остатки масла. Промойте изделие чистой водой. Просушите украшение мягкой безворсовой тканью.