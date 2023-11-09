Из состава «Рябиновой мечты» в Омске выделили новый сквер

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:12
В Омском городском Совете сегодня, 9 ноября, прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. В повестке, по традиции, был вопрос, связанный с городской топонимикой: о названии для нового сквера.
Докладчик, глава Октябрьского округа Дмитрий Котов, рассказал депутатам, что из сквера «Рябиновая звезда» выделен новый сквер, которому «по инициативе заинтересованной группы жителей округа» предложено дать имя заслуженного омича Валентина Зайцева. Этот человек почти 30 лет проработал на Омском электромеханическом заводе, пройдя путь от заместителя главного конструктора до директора, а 1990-х годах был генеральным директором ПО «Полет».
— Наименование сквера увековечит память о Валентине Ивановиче Зайцеве, — закончил свой доклад Котов, — а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи.
Топонимическая комиссия уже одобрила название. Депутаты тоже проголосовали «за». Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании городского Совета.