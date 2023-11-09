Из состава «Рябиновой мечты» в Омске выделили новый сквер

Докладчик, глава Октябрьского округа Дмитрий Котов, рассказал депутатам, что из сквера «Рябиновая звезда» выделен новый сквер, которому «по инициативе заинтересованной группы жителей округа» предложено дать имя заслуженного омича Валентина Зайцева. Этот человек почти 30 лет проработал на Омском электромеханическом заводе, пройдя путь от заместителя главного конструктора до директора, а 1990-х годах был генеральным директором ПО «Полет».