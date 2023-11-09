История и традиции Всемирного дня молодежи — 10 ноября

В 2017 году в Сочи прошел 19 Всемирный фестиваль молодежи и студентов под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!». Фестиваль стал самым замечательным событием для молодежи в истории России. Около 25 тысяч молодых людей из 188 стран участвовали в фестивале. Более 5 тысяч волонтеров из России и других государств помогли в его организации.