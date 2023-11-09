История и традиции Всемирного дня молодежи — 10 ноября

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Международная ассоциация организаций для молодежи — это центр внутреннего демократического движения для молодых людей со всего мира, независимо от их религиозных и политических взглядов, расы и национальности. Общественная служба новостей выяснила, как возник Всемирный день молодежи и какие традиции связаны с этим праздником.
Целью новой международной организации было помощь молодежи в области взаимопонимания и сотрудничества во всех сферах общественной жизни, борьба с социальным, национальным и расовым угнетением, за мир, безопасность и права молодых людей.
Всемирный день молодежи был установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) 10 ноября 1945 года на Всемирной конференции молодежи, которая прошла в Лондоне.
Всемирная конференция была организована Всемирным советом молодежи, созданным во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом. Участниками этой исторической конференции стали представители 63 национальностей, различных религий и политических взглядов. После создания ВФДМ последовало образование Международного союза студентов (МСС) в Праге в августе 1946 года. В своём расцвете Всемирная федерация демократической молодежи объединяла около 100 миллионов юношей и девушек из 250 организаций 115 стран.
Наиболее известное событие, проводимое ВФДМ, — это Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Основная цель фестиваля заключается в укреплении международных связей и культурного обмена между молодыми людьми.
Главной традицией праздника является проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который впервые состоялся в 1947 году в Праге и собрал 17 тысяч участников.
Всего было проведено 19 фестивалей в разных странах мира. В 1957 году и в 1985 году Москва принимала Всемирный фестиваль. В 1957 году в нём участвовали 34 тысячи человек из 131 страны под лозунгом «За мир и дружбу». В 1985 году фестиваль собрал 26 тысяч человек из 157 стран для поддержки антиимпериалистической солидарности, мира и дружбы.
В 2017 году в Сочи прошел 19 Всемирный фестиваль молодежи и студентов под лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!». Фестиваль стал самым замечательным событием для молодежи в истории России. Около 25 тысяч молодых людей из 188 стран участвовали в фестивале. Более 5 тысяч волонтеров из России и других государств помогли в его организации.
В рамках образовательной программы фестиваля выступили более 1,3 тысячи спикеров, и более 3 тысяч экспертов приняли участие в его подготовке. Во многих странах этот день отмечается проведением семинаров, лекций и конференций. Общественные организации организуют мероприятия в поддержку молодежи. Телевизионные и радиовещательные станции транслируют доклады и документальные фильмы, посвященные проблемам молодежи. Государственные служащие поздравляют молодежь и устраивают форумы и различные информационные мероприятия. Образовательные и медицинские проекты также получают финансирование от благотворительных акций.