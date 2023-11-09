Инновационные технологии в системе ОМС: от электронного полиса до цифрового профиля

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
По словам председателя Федерального фонда ОМС Ильи Баланина, цифровая трансформация системы ОМС входит в число важнейших задач системы государственного управления и обеспечения нацбезопасности Российской Федерации. Благодаря данному подходу можно гарантировать предоставление услуг населению в цифровом формате, а также повысить прозрачность и эффективность системы ОМС, пишет kp.ru.
Прежде всего речь идет о проекте «Цифровой медицинский полис ОМС», который уже могут оформить все застрахованные россияне. Сообщается, что свыше 50 млн российских граждан уже запросили цифровой полис. В то же время бумажный и пластиковый варианты являются действующими, но россиянам, рожденным начиная с 2023 года, оформляется полис нового поколения.
Благодаря еще одному продукту цифровизации ОМС выдача полисов новорожденным детям осуществляется в автоматическом режиме. Это стало возможным после разработки государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). За ее ведение отвечает фонд ОМС. В рамках такой системы существует единый регистр застрахованных граждан.
В настоящее время регистр используется при межведомственном взаимодействии с еще пятью информационными системами. Результатом данного взаимодействия стало упрощение процессов и сокращение сроков предоставления гражданам государственных услуг.
ГИС ОМС продолжает расширение при помощи добавления дополнительных подсистем, в числе которых — проект «Цифровой медицинский профиль пациента». Он представляет собой базу данных, в которой собрано максимум информации, относящейся к здоровью человека.
Согласно информации, озвученной экспертом по ОМС Михаилом Пушковым, информационная система цифрового профиля пациента обеспечивает повышение контроля за объемами оказываемой медпомощи. Сегодня каждый россиянин, зарегистрированный на портале госуслуг, может просмотреть список медицинских услуг, оказанных ему в рамках ОМС. Если обнаруживается запись о неполученной по факту медицинской помощи, это значит, что эта помощь была оплачена государством, но не предоставлена. В таких случаях рекомендуется незамедлительно сообщать о приписках в территориальный фонд ОМС или страховую медорганизацию, выдавшую полис ОМС.
К значимым направлениям цифровизации системы ОМС также относится создание и развитие сервисов информационного сопровождения застрахованных.
Согласно заявлению Ильи Баланина, такие сервисы разрабатываются для повышения уровня вовлеченности и информированности граждан, состоящих на диспансерном наблюдении. Для имеющих хронические заболевания россиян выстраиваются маршруты диспансерного наблюдения, направляется информация о рекомендуемых действиях. Кроме того, контролируется выполнение медицинскими работниками всех необходимых мероприятий. Благодаря этому обеспечивается снижение рисков обострений и рецидивов, повышается качество медицинской помощи и, как итог, увеличивается продолжительность жизни граждан.