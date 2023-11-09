Инновационные технологии в системе ОМС: от электронного полиса до цифрового профиля

Согласно информации, озвученной экспертом по ОМС Михаилом Пушковым, информационная система цифрового профиля пациента обеспечивает повышение контроля за объемами оказываемой медпомощи. Сегодня каждый россиянин, зарегистрированный на портале госуслуг, может просмотреть список медицинских услуг, оказанных ему в рамках ОМС. Если обнаруживается запись о неполученной по факту медицинской помощи, это значит, что эта помощь была оплачена государством, но не предоставлена. В таких случаях рекомендуется незамедлительно сообщать о приписках в территориальный фонд ОМС или страховую медорганизацию, выдавшую полис ОМС.