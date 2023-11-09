Хоценко поздравил лауреатов, получивших премию губернатора Омской области

В региональном правительстве уточнили, что оказался в числе претендентов на губернаторскую премию могут молодые люди от 14 до 25 лет включительно. За годы существования этого проекта лауреатами стали уже 323 школьника и студента. Собственно, данный конкурс был создан для повышения мотивации детей и молодежи. Лучшие из лучших получают стипендии, гранты и премии на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях.