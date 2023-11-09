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Хоценко поздравил лауреатов, получивших премию губернатора Омской области

Хоценко поздравил лауреатов, получивших премию губернатора Омской области

9 ноября 2023, 10:56
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Ребята получили памятные статуэтки и денежное вознаграждение.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, состоялась торжественная церемония чествования лауреатов и их педагогов-наставников. Победители предметных олимпиад, творческих конкурсов и соревнований, а также лауреаты научно-практических конференций стали обладателями губернаторской премии.

Участников оценивали по шести номинациям:

  • «Социально значимая деятельность»;
  • «Любительский спорт»;
  • «Художественное творчество»;
  • «Профессиональное мастерство»;
  • «Научно-техническое творчество»;
  • «Учебно-исследовательская деятельность».

Каждый лауреат премии губернатора Омской области удостоился статуэтки «Следуй за мечтой» и денежное поощрение. Имена включили в сборник «Лауреаты премии губернатора Омской области 2023 года». Всего в этом году их оказалось 49 человек.

«Ребята отлично проявили себя на международных, всероссийских и региональных предметных олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях и научно-практических конференциях. Гордимся нашей молодежью!» — сказал губернатор Виталий Хоценко.

В региональном правительстве уточнили, что оказался в числе претендентов на губернаторскую премию могут молодые люди от 14 до 25 лет включительно. За годы существования этого проекта лауреатами стали уже 323 школьника и студента. Собственно, данный конкурс был создан для повышения мотивации детей и молодежи. Лучшие из лучших получают стипендии, гранты и премии на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях.

Труд педагогов-наставников, которые готовили и поддерживали участников конкурса, также был оценен. Министерство образования Омской области вручило 47 специалистам благодарственные письма.

Виталий Хоценко рассказал, что в Омскую область на неделю приехали дети из Стаханова
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#Образование#Омск#Омская область#Школьники#Премия#Студенты#Новости#Алина Ясинская
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