Хоценко поздравил лауреатов, получивших премию губернатора Омской области

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, состоялась торжественная церемония чествования лауреатов и их педагогов-наставников. Победители предметных олимпиад, творческих конкурсов и соревнований, а также лауреаты научно-практических конференций стали обладателями губернаторской премии.
Участников оценивали по шести номинациям:
Каждый лауреат премии губернатора Омской области удостоился статуэтки «Следуй за мечтой» и денежное поощрение. Имена включили в сборник «Лауреаты премии губернатора Омской области 2023 года». Всего в этом году их оказалось 49 человек.
«Ребята отлично проявили себя на международных, всероссийских и региональных предметных олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях и научно-практических конференциях. Гордимся нашей молодежью!» — сказал губернатор Виталий Хоценко.
В региональном правительстве уточнили, что оказался в числе претендентов на губернаторскую премию могут молодые люди от 14 до 25 лет включительно. За годы существования этого проекта лауреатами стали уже 323 школьника и студента. Собственно, данный конкурс был создан для повышения мотивации детей и молодежи. Лучшие из лучших получают стипендии, гранты и премии на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях.
Труд педагогов-наставников, которые готовили и поддерживали участников конкурса, также был оценен. Министерство образования Омской области вручило 47 специалистам благодарственные письма.