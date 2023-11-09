Голливудские актеры и студии достигли соглашения об окончании забастовки

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Об этом сообщается на официальном сайте Гильдии киноактёров и федерации артистов телевидения и радио США.
В заявлении отмечается, что переговорный комитет по телевидению и театру единогласно принял решение одобрить предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), пишет RT. Таким образом, с 9 ноября, с полуночи по местному времени, забастовка официально завершена, а все пикеты закрываются.