Голливудские актеры и студии достигли соглашения об окончании забастовки

В заявлении отмечается, что переговорный комитет по телевидению и театру единогласно принял решение одобрить предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), пишет RT. Таким образом, с 9 ноября, с полуночи по местному времени, забастовка официально завершена, а все пикеты закрываются.