Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Голливудские актеры и студии достигли соглашения об окончании забастовки

9 ноября 2023, 11:02
Актёры Голливуда достигли предварительной договорённости с крупными киностудиями, что означает, что они окончательно прекратят забастовку, в которой участвовали.

Об этом сообщается на официальном сайте Гильдии киноактёров и федерации артистов телевидения и радио США.

В заявлении отмечается, что переговорный комитет по телевидению и театру единогласно принял решение одобрить предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), пишет RT. Таким образом, с 9 ноября, с полуночи по местному времени, забастовка официально завершена, а все пикеты закрываются.

#США#Голливуд#Актеры#Забастовка
Подпишитесь
Теперь окончательно: суд одобрил конкурсное производство в «Омскгоргазе»
Сегодня, 06:40
Фонд стратегического развития Омской области проиграл тяжбу с фондом Газпрома
Сегодня, 09:57
Цены ползут вверх. Спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%
Сегодня, 06:12
Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров
Сегодня, 05:41
Будьте осторожны. В Омской области нашли сотни тонн зерна с остатками яда
Сегодня, 10:09
Нюхала розы и сидела в шубах. Топ-модель из Омска снялась для обложки турецкого Vogue
Сегодня, 09:41