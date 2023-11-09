Эксперт Владимир Климанов: Доля онлайн-торговли будет только расти

«Очевидно, что объемы и доля интернет-торговли будут только расти, а розничная торговля постепенно уменьшаться. Однако в некоторых сегментах розница останется предпочтительной и я не верю, что мы полностью перейдем в онлайн-режим. Помните героев фильма „Москва слезам не верит“: „Скоро всё захватит телевидение, а всё остальное умрёт“. Вероятно, прогнозы о том, что интернет-торговля заберет все наши покупки, такие же крайние и маловероятные», — отметил Климанов.