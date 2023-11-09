Эксперт Владимир Климанов: Доля онлайн-торговли будет только расти

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Хотя интернет-покупки уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, возможность покупать товары в офлайн-режиме остается удобной альтернативой, особенно когда требуется немедленное приобретение товара. Но возникает вопрос: сможет ли интернет-торговля полностью заменить традиционную розничную торговлю и устареют ли привычные нам магазины с продавцами?
Владимир Викторович Климанов, директор Центра региональной политики РАНХиГС, в эксклюзивном комментарии для ИА RuNews24.ru заявил, что нет необходимости беспокоиться о таком развитии событий. Магазины нам ещё очень долго будут нужны.
«Очевидно, что объемы и доля интернет-торговли будут только расти, а розничная торговля постепенно уменьшаться. Однако в некоторых сегментах розница останется предпочтительной и я не верю, что мы полностью перейдем в онлайн-режим. Помните героев фильма „Москва слезам не верит“: „Скоро всё захватит телевидение, а всё остальное умрёт“. Вероятно, прогнозы о том, что интернет-торговля заберет все наши покупки, такие же крайние и маловероятные», — отметил Климанов.
Существует мнение, что интернет-торговля «разрушает» МСП и малый бизнес в сфере торговли не может конкурировать с крупными технологическими компаниями.
По словам Климанова, интернет-торговля и другие технологические инновации действительно сильно меняют структуру производства в широком смысле слова, а также создают новые требования и потребности в разных профессиях.