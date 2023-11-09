Диарея, рвота и температура. Чем опасен гонконгский грипп и какие у него симптомы

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:27
В России в последние дни выявили случаи заражения гонконгским гриппом. Специалисты сообщают, что это грипп группа А, который характеризуется более тяжелым течением.
«Он переносится птицами и способен заражать человека, в то время как грипп В циркулирует только у людей. Современная вакцина от гриппа имеет компоненты и гриппа А, и гриппа В, так что те, кто провакцинирован, относительно защищены от тяжелого течения заболевания. Специфического лечения от гриппа нет, только симптоматическое. Если симптомы не проходят или не ослабевают в течение 3–4 суток, то могут назначаться антибиотики, поскольку, скорее всего, тогда к вирусной инфекции присоединилась бактериальная» — рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.
Для гонконгского гриппа характерны кишечные проявления. Заболевание может начаться с температуры, диареи, боли в животе и иногда рвоты, из-за чего его можно спутать с кишечной инфекцией.
«Катаральные проявления в виде кашля и насморка появляются, как правило, позднее — на вторые-третьи сутки», — рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков изданию URA.
В настоящее время врачи затрудняются сказать, какой тип вируса гриппа будет преобладать в этом сезоне. Лучшей защитой является вакцинация трехвалентной вакциной, сообщают в Роспотребнадзоре. Кроме того, использование респираторов и масок в общественных местах лишним точно не будет.