Диарея, рвота и температура. Чем опасен гонконгский грипп и какие у него симптомы

В настоящее время врачи затрудняются сказать, какой тип вируса гриппа будет преобладать в этом сезоне. Лучшей защитой является вакцинация трехвалентной вакциной, сообщают в Роспотребнадзоре. Кроме того, использование респираторов и масок в общественных местах лишним точно не будет.