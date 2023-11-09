Будет проверка. В Омске про столкновении двух машин пострадала 8-летняя девочка

Напомним, что сегодня в дорожно-транспортном происшествии пострадал еще один ребенок. В 16:15 рядом с ДК Малунцева на пешеходном переходе водитель сбил 11-летнего мальчика. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении.