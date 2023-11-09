Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Омске в ДТП пострадала 8-летняя девочка

Будет проверка. В Омске про столкновении двух машин пострадала 8-летняя девочка

9 ноября 2023, 13:30
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске в ДТП пострадала 8-летняя девочка

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе улиц Шебалдина и 20 лет РККА.

На месте аварии сотрудники полиции предварительно установили, что водитель 58-летний водитель автомобиля «Volkswagen» столкнулся с «Toyota» под управлением 32-летней женщины в районе пересечения ул. Шебалдина с ул. 20 лет РККА.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру автомобиля «Toyota», девочке 2015 года рождения, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Напомним, что сегодня в дорожно-транспортном происшествии пострадал еще один ребенок. В 16:15 рядом с ДК Малунцева на пешеходном переходе водитель сбил 11-летнего мальчика. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
Перебегал через дорогу. В омских Нефтяниках водитель сбил 11-летнего мальчика
Узнать подробнее
#ДТП#Омск#ДТП с пострадавшими#Авария#ДТП с детьми#Новости#ДТП с ребенком#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Теперь окончательно: суд одобрил конкурсное производство в «Омскгоргазе»
Сегодня, 06:40
Фонд стратегического развития Омской области проиграл тяжбу с фондом Газпрома
Сегодня, 09:57
Цены ползут вверх. Спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%
Сегодня, 06:12
Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров
Сегодня, 05:41
Будьте осторожны. В Омской области нашли сотни тонн зерна с остатками яда
Сегодня, 10:09
Нюхала розы и сидела в шубах. Топ-модель из Омска снялась для обложки турецкого Vogue
Сегодня, 09:41