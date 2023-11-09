Будет проверка. В Омске про столкновении двух машин пострадала 8-летняя девочка

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
На месте аварии сотрудники полиции предварительно установили, что водитель 58-летний водитель автомобиля «Volkswagen» столкнулся с «Toyota» под управлением 32-летней женщины в районе пересечения ул. Шебалдина с ул. 20 лет РККА.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру автомобиля «Toyota», девочке 2015 года рождения, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
Напомним, что сегодня в дорожно-транспортном происшествии пострадал еще один ребенок. В 16:15 рядом с ДК Малунцева на пешеходном переходе водитель сбил 11-летнего мальчика. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении.