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иллюстрация

Без отопления и воды. В Омске случилась крупная коммунальная авария в Нефтяниках

9 ноября 2023, 06:46
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске произошла крупная коммунальная авария в городке Нефтяников

Почти 40 многоэтажек ждут восстановления отопления и горячего водоснабжения.

Стало известно, что в Омске случилась новая коммунальная авария. Без горячей воды и отопления остались жители городка Нефтяников. Это произошло минувшей ночью, 8 ноября.

В общей сложности последствия коммунальной аварии коснулись жителей 37 многоквартирных домов. Омичи обратились в диспетчерскую тепловую компанию в 01:30. Когда аварийные бригады прибыли на место, то увидели рядом с одним из домов огромную лужу кипятка, которая также затопила близлежащую парковку.

Как сообщает «12 канал», место порыва специалисты уже нашли, но отопление и горячее водоснабжение пока не восстановлены. Горожане возмущаются в соцсетях по этому поводу.

«Надо было летом менять трубы, а не сейчас, когда на улице минус. Сутки без отопления и горячей воды — это нормально разве? Летом терпели две недели, осенью опять терпим», — отметила омичка.

На ее комментарий ответили представители администрации города.

«К сожалению, большая часть сети трубопроводов изношена, поэтому порывы происходят часто. В летний период работники коммунальных служб по графикам осуществляют замену или ремонт трубопроводов, проводят техническое обслуживание», — написали работники пресс-службы.

Напомним, что не так давно крупная коммунальная авария произошла в Чкаловском поселке. По этой причине без отопления и горячей воды более чем на сутки остались не только жилые дома, но и детские сады, школы.

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#Омская область#Отопление#Водоснабжение#Новости#Коммунальная авария#Алина Ясинская
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