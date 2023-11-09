Без отопления и воды. В Омске случилась крупная коммунальная авария в Нефтяниках

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Стало известно, что в Омске случилась новая коммунальная авария. Без горячей воды и отопления остались жители городка Нефтяников. Это произошло минувшей ночью, 8 ноября.
В общей сложности последствия коммунальной аварии коснулись жителей 37 многоквартирных домов. Омичи обратились в диспетчерскую тепловую компанию в 01:30. Когда аварийные бригады прибыли на место, то увидели рядом с одним из домов огромную лужу кипятка, которая также затопила близлежащую парковку.
Как сообщает «12 канал», место порыва специалисты уже нашли, но отопление и горячее водоснабжение пока не восстановлены. Горожане возмущаются в соцсетях по этому поводу.
«Надо было летом менять трубы, а не сейчас, когда на улице минус. Сутки без отопления и горячей воды — это нормально разве? Летом терпели две недели, осенью опять терпим», — отметила омичка.
На ее комментарий ответили представители администрации города.
«К сожалению, большая часть сети трубопроводов изношена, поэтому порывы происходят часто. В летний период работники коммунальных служб по графикам осуществляют замену или ремонт трубопроводов, проводят техническое обслуживание», — написали работники пресс-службы.
Напомним, что не так давно крупная коммунальная авария произошла в Чкаловском поселке. По этой причине без отопления и горячей воды более чем на сутки остались не только жилые дома, но и детские сады, школы.