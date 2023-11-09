«Атомайз» и Росбанк впервые провели в России сделку с ГЦП на золото

Суть сделки заключается в приобретении инвестором «цифрового золота» со скидкой 2% к текущей рыночной стоимости, устанавливаемой на основе индикатора Мосбиржи (по формуле GLDRUB_TOM -2%). При погашении инвестору причитается полная текущая стоимость золота (GLDRUB_TOM) или слиток из хранилища банка. Иными словами, инвестору предоставляют возможность не только влиять на динамику цены золота, но и получить премию в размере 2% к стоимости базового актива, пишут «Новые известия».