«Атомайз» и Росбанк впервые провели в России сделку с ГЦП на золото

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Суть сделки заключается в приобретении инвестором «цифрового золота» со скидкой 2% к текущей рыночной стоимости, устанавливаемой на основе индикатора Мосбиржи (по формуле GLDRUB_TOM -2%). При погашении инвестору причитается полная текущая стоимость золота (GLDRUB_TOM) или слиток из хранилища банка. Иными словами, инвестору предоставляют возможность не только влиять на динамику цены золота, но и получить премию в размере 2% к стоимости базового актива, пишут «Новые известия».
Физическое хранение золота до момента погашения осуществляется банком-эмитентом ПАО «Росбанк», который призван гарантировать расчёты и выкупать золото при условии погашения в деньгах.
«Инвестирование в золото при помощи ГЦП позволяет владеть слитком в удобной цифровой форме и гибко распоряжаться им в зависимости от рыночной конъюнктуры», — заявила гендиректор платформы «Атомайз» Екатерина Фроловичева, добавив, что другим существенным преимуществом этого инструмента считается привлекательный спред.
Для этого выпуска Росбанк осуществляет покупку золотых слитков авансом по их полной стоимости. Производитель (недропользователь) ведет поставки слитков в соответствии с согласованным графиком, что облегчает ему выполнение задач, связанных со сбытом золота. При этом Росбанк обеспечивает управление кредитными рисками при авансировании производителя, а процентная ставка, заложенная в авансовом платеже, делает возможной для банка-эмитента продажу слитков инвесторам со скидкой.
Это продукт win-win, привлекательный как для золотодобывающих компаний, так и для банка-эмитента, и для инвесторов.
Пилотный выпуск ЦФА является адресным. На его основе «Атомайз» и Росбанк наметили провести запуск массового партнерского продукта для розничных инвесторов.
В качестве партнера по структурированию выпуска и разработке эмиссионной документации выступила Findustrial Consulting Group.
Ключевым инвестором «Атомайза» выступает Группа «Интеррос».