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400 сахалинцев получат медпомощь в комфортных условиях с новым фельдшерским пунктом

9 ноября 2023, 08:42
Сеть фельдшерских пунктов в селах Сахалина и Курил продолжает расширяться и обновляться. С 2021 года по настоящее время в селах островного региона запустили уже 17 новых медобъектов — все они построены с нуля. К последним относится новый пункт медпомощи в селе Восточном.

Третий с начала текущего года фельдшерский пункт открыли в Макаровском районе. Ранее в 2023 году аналогичные объекты построили в Сосновке и Лесогорском. Теперь современный медицинский корпус готов принять 400 пациентов в селе Восточном — медпункт стал заменой врачебному кабинету, оборудованному в сельской школе. Для сельских жителей построили отдельное здание, которое оборудовали по современным стандартам оказания помощи.

Фото: Правительство Сахалинской областиФото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области

Первой благоустроенный фельдшерский пункт оценила медик Татьяна Димова. Женщина приехала на Сахалин из Хабаровского края 11 лет назад, и сразу трудоустроилась в селе Восточном. Новый ФП благодаря инициативе фельдшера теперь украшен многочисленными комнатными растениями, которые Татьяна вырастила сама.

«Прикипела к Сахалину, решила остаться навсегда. В селе знакома со всеми жителями, стараюсь создать для них теплую атмосферу. Сейчас о нас позаботились — построили новый фельдшерский пункт. Здесь есть все для работы и для того, чтобы заботиться о пациентах», рассказала Татьяна Димова.

Открытие медпункта стало значимым событием в жизни села: интерес к нему проявляют не только заболевшие сахалинцы. Совсем скоро для старшеклассников школы Восточного проведут экскурсию в новом здании: профориентационная работа помогает выпускникам Макаровского района определиться с будущей профессией. Ежегодно ребята поступают на обучение по целевым договорам в медицинские вузы и колледжи.

Программа модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», который реализуют по инициативе президента РФ Владимира Путина, в Сахалинской области за несколько лет воплотилась почти в двух десятках новых медицинских объектов. С 2021 по 2022 годы современные фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории появились в 14 селах. В этом году открыли уже три новых фельдшерских пункта, включая и объект в селе Восточном — теперь местные жители получат медицинскую помощь в более комфортных условиях, чем раньше.

«Появление современного фельдшерского пункта — это забота о жителях села. Пациентам в новом здании будет удобно, для медработников имеется все необходимое для оказания помощи. Кроме того, Восточное расположено на центральной автомагистрали острова. Медицинская помощь может понадобиться любому участнику автодорожного движения», — поделилась замминистра здравоохранения Сахалинской области Ирина Салахутдинова.

Еще один ФП до конца 2023 года появится в селе Молодежном. Развитие сети фельдшерских пунктов — часть обеспечения населения островного региона доступной и высококачественной медицинской помощью. Эта работа находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко.

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