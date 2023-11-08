Жители села под Омском остались без отопления из-за аварии на котельной

Из-за этой аварии занятия в Троицкой школе были отменены, не принимали детей и в детском саду. С самого утра, как рассказали в диспетчерской службе, жители села жалуются на холод в квартирах, — приходится сидеть в куртках, а кое-где температура не превышает даже 10 градусов Цельсия.