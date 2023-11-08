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Когда возобновится теплоснабжение неизвестно

Жители села под Омском остались без отопления из-за аварии на котельной

8 ноября 2023, 06:13
Фото: 1MI
Когда возобновится теплоснабжение неизвестно

Село под Омском осталось без отопления из-за аварии на котельной

В селе Троицкое отменили занятия в школе и детском саду, а местные жители замерзают в своих квартирах и домах.

Ледяной неприятный сюрприз сегодня утром ожидал жителей села Троицкое Омского района — батареи в домах и квартирах с центральным отоплением оказались холодными в разгар отопительного сезона. Как выяснилось, ночью на местной котельной произошла авария.

«Вышел из строя форсуночный насос, который подает топливо, мазут, в котлы. Пытались запустить его всю ночь, но не вышло, сейчас на месте работает бригада», — пояснили Городу55 в МУП «Районный системы теплоснабжения» Омского муниципального района.

Из-за этой аварии занятия в Троицкой школе были отменены, не принимали детей и в детском саду. С самого утра, как рассказали в диспетчерской службе, жители села жалуются на холод в квартирах, — приходится сидеть в куртках, а кое-где температура не превышает даже 10 градусов Цельсия.

Отметим, что пять лет назад, в конце октября-начале ноября 2018 года, на котельной в Троицком уже случалась авария. Тогда на ее устранение ушло порядка трех дней.

Когда исправят нынешнее ЧП и подадут тепло в дома, в «РТС» затруднились ответить.

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