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Зарплата до 47 тысяч. В Омске в суде открыли вакансию специалиста обеспечения

8 ноября 2023, 02:46
Фото: Midjourney
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В суде Омска ищут специалиста по закупке мантий и сейфов на зарплату до 47 тысяч

Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы. Заявки принимают в течение трех недель.

В Омске в Восьмом арбитражном апелляционном суде открыли вакансию главного специалиста в отдел материально-технического обеспечения. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы. Кандидатам готовы предложить зарплату от 27 000 до 47 000 рублей. Заявки принимают до 28 ноября.

В обязанности главного специалиста будет входить организация технического обслуживания здания суда и прилагающей территории, контроль за безаварийной эксплуатацией инженерных сетей, закупка мебели, сейфов, оргтехники, мантий судей, служебного обмундирования, обеспечение суда символами судебной власти.

Ранее Город55 рассказывал, что в омской полиции ищут сотрудника для регистрации загранпаспортов. Вакансию специалиста-эксперта открыли в отделе по вопросам миграции.

Работа с загранпаспортами. В омской полиции требуется специалист-эксперт
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#Работа#Омск#Суд#Зарплата#Вакансия#Вакансии#Госслужба#Евгений Игишев#Госслужащие
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