Зарплата до 47 тысяч. В Омске в суде открыли вакансию специалиста обеспечения

В Омске в Восьмом арбитражном апелляционном суде открыли вакансию главного специалиста в отдел материально-технического обеспечения. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы. Кандидатам готовы предложить зарплату от 27 000 до 47 000 рублей. Заявки принимают до 28 ноября.