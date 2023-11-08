Зарплата до 47 тысяч. В Омске в суде открыли вакансию специалиста обеспечения

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Published Сегодня, 02:46
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В Омске в Восьмом арбитражном апелляционном суде открыли вакансию главного специалиста в отдел материально-технического обеспечения. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы. Кандидатам готовы предложить зарплату от 27 000 до 47 000 рублей. Заявки принимают до 28 ноября.
В обязанности главного специалиста будет входить организация технического обслуживания здания суда и прилагающей территории, контроль за безаварийной эксплуатацией инженерных сетей, закупка мебели, сейфов, оргтехники, мантий судей, служебного обмундирования, обеспечение суда символами судебной власти.
Ранее Город55 рассказывал, что в омской полиции ищут сотрудника для регистрации загранпаспортов. Вакансию специалиста-эксперта открыли в отделе по вопросам миграции.