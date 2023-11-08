Юрист предупреждает об опасностях отмены обязательного страхования автовладельцев

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Дмитрий Славнов, юрист, в интервью Общественной службе новостей отметил, что такой закон может нанести ущерб владельцам авто. Например, если они не будут страховать свои автомобили ОСАГО, то в случае ДТП им придется заплатить болшие суммы денег.
Он подчеркнул, что безопасность на дорогах всегда является приоритетом для государства. При регистрации автомобиля требуется провести технический осмотр, чтобы убедиться, что он безопасен для движения. Кроме того, необходимо иметь страховку гражданской ответственности. Однако некоторые автовладельцы не считают нужным оформлять такую страховку, полагаясь на удачу. Но когда случается неприятность, они сильно жалеют об этом.
Славнов отметил, что водители не могут сразу привыкнуть к новому автомобилю, поэтому у них возникают повышенные риски ДТП. Даже тот, кто уже привык к своей машине, не откажется от ОСАГО, потому что это очень важно.
По словам юриста, его клиенты, которые не страхуют свои автомобили, иногда сталкиваются с огромными суммами за ремонт и запчасти после ДТП.
«Отказ от страховки — это то же самое, что откусить себе ногу и радоваться, что теперь можно покупать в два раза меньше обуви», — подчеркнул эксперт.