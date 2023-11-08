Юрист предупреждает об опасностях отмены обязательного страхования автовладельцев

Он подчеркнул, что безопасность на дорогах всегда является приоритетом для государства. При регистрации автомобиля требуется провести технический осмотр, чтобы убедиться, что он безопасен для движения. Кроме того, необходимо иметь страховку гражданской ответственности. Однако некоторые автовладельцы не считают нужным оформлять такую страховку, полагаясь на удачу. Но когда случается неприятность, они сильно жалеют об этом.