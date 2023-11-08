Виталий Хоценко сообщил о завершении ремонта более 30 км трассы Называевск–Исилькуль

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:45
Общая протяженность отремонтированных участков составляет 30,6 км. В соответствии с планом были отремонтированы участков дороги с 4 по 20 км, а также с 20 по 22 км.
«На дороге Называевск — Исилькуль отремонтировали участок протяженностью более 30 км. Это стало возможным благодаря национальному проекту „Безопасные качественные дороги“, который бы инициирован Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Дорожники на всем протяжении нанесли разметку, установили дорожные знаки и остановочные павильоны. Строительство и ремонт дорог — одна из наших приоритетных задач», — рассказал Виталий Хоценко.
Губернатор также отметил, что в этом году подрядчик ООО «СибАгро» выполнил работы по казначейскому кредиту опережающими темпами и уже отремонтировал участок с 22 по 35 километр.
В рамках ремонтных работ дорожники провели фрезерование, устранение пучинообразований, укрепление основания методом холодного, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона и обустройство остановочные пункты.