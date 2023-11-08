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Виталий Хоценко рассказал, что в Омскую область на неделю приехали дети из Стаханова

Виталий Хоценко рассказал, что в Омскую область на неделю приехали дети из Стаханова

8 ноября 2023, 13:51
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Для детей организуют не только развлекательные мероприятия, но и познавательные.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о том, что на протяжении следующих семи дней дети-сироты из ЛНР будут неделю гостить в регионе. Для них подготовили интересные мероприятия, чтобы им было не только интересно, но и полезно.

«В Омскую область из нашего подшефного Стаханова Луганской Народной Республики приехали в гости 12 детей, которые остались без попечения родителей. Для ребят наши специалисты разработали насыщенную и интересную программу: экскурсии по Омску, спортивные активности на катке, G-Drive Арене и скалодроме, развлечения в парке „Вокруг света“, посещение зоопарка и музея-заповедника „Старина Сибирская“ в Большеречье и еще много всего интересного», — рассказал глава региона у себя в телеграм-канале.

Юные гости будут отдыхать в Омской области до 15 ноября. За эти несколько дней они также побывают в историческом парке «Россия — моя история», в кинотеатре «Маяковский», где им покажут кассовую сказку «По щучьему велению». Кроме того, дети посетят ОмГПУ, где расположен современный технопарк педагогических компетенций.

Как добавили в облправительстве, ребята также представят на межрегиональном фестивале коллаборативных лабораторий «Своя территория. Территория сотворчества» проекты спектаклей на темы, которые их волнуют.

Хоценко сообщил, что омский лагерь «Орленок» обновят к зимнему сезону
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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Новости#ЛНР#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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