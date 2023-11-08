Вакантное место. Для помещения на Центральном рынке Омска ищут нового арендатора

Отметим, что это не единственный МУП, который сдает свое имущество в аренду. Ранее Город55 рассказывал, что двумя банями на окраинах Омска — №17 на Войкова, 2 и №9 на Иртышской, 2А — до 2028 года будет распоряжаться компания «Аукцион 1» из Смоленской области.