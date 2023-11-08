Вакантное место. Для помещения на Центральном рынке Омска ищут нового арендатора

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
МУП г. Омска «Муниципальный рынки» ищет арендатора для помещения площадью 155,6 кв. м, которое находится на территории Центрального рынка. Помещение 1973 года постройки предназначено под общепит. Ранее здесь располагался один из филиалов кафе «Очаг».
Передачу в аренду этого недвижимого имущества на улице Гусарова «Муниципальным рынкам» согласовал депимущества. Помещение оснащено электроснабжением, водопроводом, ГВС, канализацией и центральным отоплением.
Договор аренды МУП планирует заключить на пять лет. Ежемесячный арендный платеж составит не менее 84024 рублей. По условиям договора, муниципальное имущество по окончании срока должно быть передано в техническом состоянии не худшем, чем при передаче помещения арендатору.
Отметим, что это не единственный МУП, который сдает свое имущество в аренду. Ранее Город55 рассказывал, что двумя банями на окраинах Омска — №17 на Войкова, 2 и №9 на Иртышской, 2А — до 2028 года будет распоряжаться компания «Аукцион 1» из Смоленской области.