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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

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Вакантное место. Для помещения на Центральном рынке Омска ищут нового арендатора

8 ноября 2023, 05:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

Одно из помещений на Центральном рынке Омска сдают в аренду на пять лет

Передачу помещения в аренду согласовал департамент имущественный отношений городской администрации.

МУП г. Омска «Муниципальный рынки» ищет арендатора для помещения площадью 155,6 кв. м, которое находится на территории Центрального рынка. Помещение 1973 года постройки предназначено под общепит. Ранее здесь располагался один из филиалов кафе «Очаг».

Передачу в аренду этого недвижимого имущества на улице Гусарова «Муниципальным рынкам» согласовал депимущества. Помещение оснащено электроснабжением, водопроводом, ГВС, канализацией и центральным отоплением.

Договор аренды МУП планирует заключить на пять лет. Ежемесячный арендный платеж составит не менее 84024 рублей. По условиям договора, муниципальное имущество по окончании срока должно быть передано в техническом состоянии не худшем, чем при передаче помещения арендатору.

Сдаваемое в аренду помещениеСдаваемое в аренду помещение
Сдаваемое в аренду помещение
Фото: Гис Торги

Отметим, что это не единственный МУП, который сдает свое имущество в аренду. Ранее Город55 рассказывал, что двумя банями на окраинах Омска — №17 на Войкова, 2 и №9 на Иртышской, 2А — до 2028 года будет распоряжаться компания «Аукцион 1» из Смоленской области.

Две бани на окраинах Омска до 2028 года арендует компания из Смоленской области
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#Общество#Бизнес#Омск#Аренда#Торги#Новости#Общепит#МУПы#Юлия Истомина#Муниципальные рынки
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