В Таре Омской области неожиданно отключили воду. Рассказываем, где и почему

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Сообщается, что улицы Заливинская, Юбилейная, Пригородная, Б. И. Голубева, Сосновая, 4 Сосновая, Сивцев Овражек отключены от водоснабжения из-за аварийной ситуации на водопроводе по адресу по ул. 4 Сосновая.
Сейчас бригада МУП «РТЦ ЖКХ» проводит ремонтно-восстановительные работы на участке. Также отмечается, что при необходимости будет осуществлен подвоз воды.
«Приносим своим извинения», — обратились к жителям сотрудники предприятия.