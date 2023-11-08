В Таре Омской области неожиданно отключили воду. Рассказываем, где и почему

Сообщается, что улицы Заливинская, Юбилейная, Пригородная, Б. И. Голубева, Сосновая, 4 Сосновая, Сивцев Овражек отключены от водоснабжения из-за аварийной ситуации на водопроводе по адресу по ул. 4 Сосновая.