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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

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В Таре Омской области неожиданно отключили воду. Рассказываем, где и почему

8 ноября 2023, 10:48
Фото: 1MI
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Жители Тары неожиданно остались без воды

О перебоях с водоснабжением рассказали в администрации города.

Сообщается, что улицы Заливинская, Юбилейная, Пригородная, Б. И. Голубева, Сосновая, 4 Сосновая, Сивцев Овражек отключены от водоснабжения из-за аварийной ситуации на водопроводе по адресу по ул. 4 Сосновая.

Сейчас бригада МУП «РТЦ ЖКХ» проводит ремонтно-восстановительные работы на участке. Также отмечается, что при необходимости будет осуществлен подвоз воды.

«Приносим своим извинения», — обратились к жителям сотрудники предприятия.
«Каждую неделю у них авария». Омичи снова пожаловались на перебои с горячей водой
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#Омск#Омская область#Горячая вода#Отключение воды#Новости#Вода#Холодная вода#Отключение горячей воды#Подача воды#График подачи воды#Анастасия Баянова
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