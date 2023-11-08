В Ребровке под Омском заработал интернет 4G

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:17
Благодаря проведенным работам абоненты из Ребровки наравне с горожанами могут пользоваться всеми возможностями сети LTE оператора: современными технологиями звонков, в том числе через интернет, быстрым мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами. Средние скорости передачи данных в смартфонах сельчан составляют около 25 Мбит/сек. Такой скорости более чем достаточно, для решения базовых задач в почте и социальных сетях, загрузки видео в стандартном качестве и скачивания аудиофайлов.
Ребровка — пример активно развивающейся пригородной деревни. Здесь постоянно строятся благоустроенные дома. С каждым годом все больше людей хотят совмещать тишину и спокойствие сельской жизни с возможностью работать в городе. До Омска отсюда рукой подать — 15 минут на личном транспорте. Поэтому село так интенсивно разрастается и появляются новые микрорайоны, в том числе Новая Ребровка и Ребровка-2.
Телеком-оборудование в этом населенном пункте поддерживает все стандарты связи и одновременно обслуживает не только местных жителей, но и путешественников. В Ребровке работает база отдыха и теперь спокойный и расслабленный отдых в окружении живописной природы становится ещё комфортнее для туристов. Ежемесячно абоненты проговаривают порядка 50 тысяч минут и расходуют около 10 ТБ мобильного трафика. Такого объема информации хватит, чтобы выложить четыре тысячи фотографий в соцсети.
«При планировании строительства и модернизации объектов связи мы активно используем Большие данные, исследуем и прогнозируем активность абонентов и заранее готовим телеком‑инфраструктуру к повышенной нагрузке. С начала года мы провели работы на сети более чем в 100 населенных пунктах Омской области — запустили и обновили объекты связи, за счёт чего расширили покрытие, увеличили надёжность сети и скорость мобильного интернета в сельской местности, областном центре и крупных городах региона», — комментирует Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.