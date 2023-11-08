В Ребровке под Омском заработал интернет 4G

Телеком-оборудование в этом населенном пункте поддерживает все стандарты связи и одновременно обслуживает не только местных жителей, но и путешественников. В Ребровке работает база отдыха и теперь спокойный и расслабленный отдых в окружении живописной природы становится ещё комфортнее для туристов. Ежемесячно абоненты проговаривают порядка 50 тысяч минут и расходуют около 10 ТБ мобильного трафика. Такого объема информации хватит, чтобы выложить четыре тысячи фотографий в соцсети.