В Омской области выросла средняя предлагаемая зарплата. Кому готовы платить больше

По итогам октября средняя предлагаемая зарплата в Омской области составила 45 006 рублей, что на 215 рублей больше, чем месяцем ранее. Также специалисты сервиса по поиску вакансий hh.ru сообщили, что этот показатель в регионе ниже, чем в среднем по стране на 7155 рублей.