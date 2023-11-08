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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

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В Омской области выросла средняя предлагаемая зарплата. Кому готовы платить больше

8 ноября 2023, 04:33
Фото: Midjourney
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Стало известно, кому в Омской области предлагают самые высокие зарплаты

Соискатели в регионе претендуют в среднем на зарплату в 45 тысяч рублей.

По итогам октября средняя предлагаемая зарплата в Омской области составила 45 006 рублей, что на 215 рублей больше, чем месяцем ранее. Также специалисты сервиса по поиску вакансий hh.ru сообщили, что этот показатель в регионе ниже, чем в среднем по стране на 7155 рублей.

Соискатели в Омской области в среднем претендуют на зарплату в 45 134 рубля (в среднем по России — 60 тысяч рублей).

Наиболее высокие зарплаты в регионе готовы платить в сельском хозяйстве (121,4 тысяча рублей), в сфере добычи сырья (121,4 тысяча рублей), специалистам по инвестициям и консалтингу (87 тысяч рублей), в транспортной логистике (82 тысячи рублей), управленцам высшего и среднего звена (74,9 тысячи рублей).

Также выше среднего предлагают зарплаты рабочим, строителям, автомеханикам, специалистам по закупкам, айтишникам.

Самые низкие зарплаты в сферах образования и науки, безопасности, туризме и гостиничном деле.

Ранее Город55 сообщал, что в суде Омска ищут специалиста по закупке мантий и сейфов на зарплату до 47 тысяч.

Зарплата до 47 тысяч. В Омске в суде открыли вакансию специалиста обеспечения
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