В Омской области выросла средняя предлагаемая зарплата. Кому готовы платить больше

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
По итогам октября средняя предлагаемая зарплата в Омской области составила 45 006 рублей, что на 215 рублей больше, чем месяцем ранее. Также специалисты сервиса по поиску вакансий hh.ru сообщили, что этот показатель в регионе ниже, чем в среднем по стране на 7155 рублей.
Соискатели в Омской области в среднем претендуют на зарплату в 45 134 рубля (в среднем по России — 60 тысяч рублей).
Наиболее высокие зарплаты в регионе готовы платить в сельском хозяйстве (121,4 тысяча рублей), в сфере добычи сырья (121,4 тысяча рублей), специалистам по инвестициям и консалтингу (87 тысяч рублей), в транспортной логистике (82 тысячи рублей), управленцам высшего и среднего звена (74,9 тысячи рублей).
Также выше среднего предлагают зарплаты рабочим, строителям, автомеханикам, специалистам по закупкам, айтишникам.
Самые низкие зарплаты в сферах образования и науки, безопасности, туризме и гостиничном деле.
Ранее Город55 сообщал, что в суде Омска ищут специалиста по закупке мантий и сейфов на зарплату до 47 тысяч.