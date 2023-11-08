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В Екатеринбурге материалы переданы в суд по делу Анастасии Петровой

8 ноября 2023, 07:55
Расследование преступления, в котором обвиняют 37-летнюю женщину из Екатеринбурга по имени Анастасия Петрова, завершили следователи из Свердловской области.

Она подозревается в убийстве своих трех детей. Причина, которую она назвала, — борьба с демонами, которые, по ее словам, обитали в их телах. Дело передано в суд на рассмотрение, пишет ФедералПресс.

В декабре 2022 года произошла эта трагедия. Анастасия Петрова задушила своих сыновей в возрасте 10 и 15 лет, а также свою маленькую дочь, которая была еще грудным ребенком. В то время в полиции проводились оперативные мероприятия, связанные с этим инцидентом. Соседей и владельца квартиры, где произошла трагедия, допрашивали сотрудники уголовного розыска.

Психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемая не осознавала своих действий в момент преступления. Комиссия экспертов диагностировала временное психическое заболевание у женщины, что объясняет ее неосознанность и неспособность контролировать свои действия.

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