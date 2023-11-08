В Екатеринбурге материалы переданы в суд по делу Анастасии Петровой

В декабре 2022 года произошла эта трагедия. Анастасия Петрова задушила своих сыновей в возрасте 10 и 15 лет, а также свою маленькую дочь, которая была еще грудным ребенком. В то время в полиции проводились оперативные мероприятия, связанные с этим инцидентом. Соседей и владельца квартиры, где произошла трагедия, допрашивали сотрудники уголовного розыска.