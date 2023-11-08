Удорожание куриного мяса может привести к росту цен на фастфуд

В России возможно повышение цен на еду в сетях фастфуда, таких как KFC и Rostic's. Причина этого — увеличение стоимости куриного мяса. С начала года цены на него выросли на 27%. Эксперты объясняют это ростом себестоимости производства: корма и добавки подорожали на 20%, а также дороже стали топливо и упаковка. Отдельной проблемой является удорожание инкубационных яиц — их цена увеличилась с 20 до 40 рублей за штуку.