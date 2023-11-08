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Удорожание куриного мяса может привести к росту цен на фастфуд

Удорожание куриного мяса может привести к росту цен на фастфуд

8 ноября 2023, 08:20
Фото: 1MI
Рост цен на продукцию KFC и Rostic’s в России неизбежен из-за удорожания куриного мяса, которое подорожало более чем на 27% с начала года из-за увеличения стоимости кормов и добавок, топлива, упаковки и инкубационных яиц, что приведет к повышению цен в ресторанах быстрого питания.

В России возможно повышение цен на еду в сетях фастфуда, таких как KFC и Rostic's. Причина этого — увеличение стоимости куриного мяса. С начала года цены на него выросли на 27%. Эксперты объясняют это ростом себестоимости производства: корма и добавки подорожали на 20%, а также дороже стали топливо и упаковка. Отдельной проблемой является удорожание инкубационных яиц — их цена увеличилась с 20 до 40 рублей за штуку.

Экономист и доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга рассказало интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что всё это неизбежно затрагивает крупнейших потребителей курятины, включая рестораны быстрого питания. Некоторые из них уже повысили цены на свою продукцию на 10% в начале октября. Тогда причиной был рост налога на бургеры. Однако сети также сообщили о сложностях с поставками курятины.

Если рост цен на куриное мясо будет продолжаться, повышения цен на еду в ресторанах быстрого питания неизбежны. Однако правительство смотрит на эту ситуацию более оптимистично и отмечает, что конец октября принес стабилизацию производства и снижение цен со стороны фермеров, которые «чувствуют социальную ответственность».

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