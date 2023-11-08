Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Иллюстрация

Терпят огромный дискомфорт. Омскую школу закрыли на ремонт, который так и не начался

8 ноября 2023, 08:40
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Омичи пожаловались, что в закрытой школе уже третий месяц не начинают ремонт

О ситуации в БОУ СОШ №13 им. А. С. Пушкина рассказали родители учеников, которых перевели в другие учебные заведения.

В записи паблика «Омск ВК» горожане сообщили, что администрация и министерство образования не дают точных сроков ремонта и введения школы в эксплуатацию. Кроме того, на сегодняшний день работы так и не были начаты.

«Нас — родителей — в августе поставили перед фактом и распределили детей по двум школам — №116 и №152. В данный момент работы по ремонту не ведутся. А будут ли они проводиться-то вообще? Дети, родители и педагоги терпят огромный дискомфорт», — рассказал один из родителей.

На жалобу все же ответили в городской администрации. По словам представителей мэрии, сейчас здание проходит необходимые процедуры для проведения капитального ремонта.

«В 2023 году проведено инструментальное обследование здания школы № 13, по результатам которого здание признано аварийным. В настоящее время ведутся процедуры передачи здания в ведение департамента строительства для проведения капитального ремонта», — уточнили в ведомстве.
Переводили третьим лицам. Школу в Исилькуле не смогли достроить из-за хищения средств
Узнать подробнее
#Ремонт#Омск#Школа#Капитальный ремонт#Капитальный ремонт школ#Новости#Омская школа#Ремонт школ#Закрытая школа#Ремонтные работы#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Бесконечная война
Вчера, 10:35
Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе
Сегодня, 07:47
Колбаса, масло и сметана. Какие продукты в Омской области дорожают быстрее всего
Сегодня, 03:22
В Омской области выросла средняя предлагаемая зарплата. Кому готовы платить больше
Сегодня, 04:33
Жители села под Омском остались без отопления из-за аварии на котельной
Сегодня, 06:13
Новый год не за горами. Сколько стоит в Омске заказать Деда Мороза на праздник
Сегодня, 07:28