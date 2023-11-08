Терпят огромный дискомфорт. Омскую школу закрыли на ремонт, который так и не начался

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
В записи паблика «Омск ВК» горожане сообщили, что администрация и министерство образования не дают точных сроков ремонта и введения школы в эксплуатацию. Кроме того, на сегодняшний день работы так и не были начаты.
«Нас — родителей — в августе поставили перед фактом и распределили детей по двум школам — №116 и №152. В данный момент работы по ремонту не ведутся. А будут ли они проводиться-то вообще? Дети, родители и педагоги терпят огромный дискомфорт», — рассказал один из родителей.
На жалобу все же ответили в городской администрации. По словам представителей мэрии, сейчас здание проходит необходимые процедуры для проведения капитального ремонта.
«В 2023 году проведено инструментальное обследование здания школы № 13, по результатам которого здание признано аварийным. В настоящее время ведутся процедуры передачи здания в ведение департамента строительства для проведения капитального ремонта», — уточнили в ведомстве.