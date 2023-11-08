Стало известно, когда в пригородном омском селе Троицкое появится отопление

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Город55 выяснил, когда в пригородном омском селе Троицкое возобновится теплоснабжение, которое отключили из-за аварии на местной котельной.
«Ночью сломался насос, привезли из другого поселка — не подошел. Сейчас установили другой, котельную запустили, топят, но резко повысить давления не могут, так как она всю ночь и утро простояла [без работы]», — пояснила Городу55 глава Троицкого сельского поселения Светлана Сердюк.
По словам Сердюк, к вечеру котельную должны вывести на оптимальную мощность, но в приоритете будет прогрев школы и детского сада.