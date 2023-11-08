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Published Сегодня, 08:14

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Котельную уже запустили

Стало известно, когда в пригородном омском селе Троицкое появится отопление

8 ноября 2023, 08:14
Фото: 1MI
Котельную уже запустили

Уже затопили. Отопление к жителям омского села вернется ближе к вечеру

Ночью из-за аварии на местной котельной дома, квартиры и социальные объекты остались без теплоснабжения.

Город55 выяснил, когда в пригородном омском селе Троицкое возобновится теплоснабжение, которое отключили из-за аварии на местной котельной.

Жители села под Омском остались без отопления из-за аварии на котельной
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«Ночью сломался насос, привезли из другого поселка — не подошел. Сейчас установили другой, котельную запустили, топят, но резко повысить давления не могут, так как она всю ночь и утро простояла [без работы]», — пояснила Городу55 глава Троицкого сельского поселения Светлана Сердюк.

По словам Сердюк, к вечеру котельную должны вывести на оптимальную мощность, но в приоритете будет прогрев школы и детского сада.

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