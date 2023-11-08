Специалист Ломоносов: сейчас для вируса гриппа наступили благоприятные условия

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По словам Ломоносова, в настоящий момент ещё рано говорить о том, какой именно субтип вируса, включая гонконгский субтип H3N2, будет преобладать в этом сезоне. В России обычно циркулируют различные субтипы вирусов, где большую часть составляют вирусы типа А, а меньшую часть — тип B, который имеет более легкое течение, пишет RT.
Согласно последним данным, ожидается, что в этом сезоне будут преобладать субтипы H1N1 или H3N2. Эти субтипы также рекомендованы ВОЗ для включения в состав грипповой вакцины. Сейчас в Евразийском регионе наблюдается примерно равное распределение частоты гонконгского субтипа (А/Н3N2) и субтипа H1N1.
Лучшей защитой от гриппа является вакцинация трехвалентной вакциной, содержащей субтипы H1N1 и H3N2, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Кроме того, можно использовать респираторы и следовать уже известным нам рекомендациям по защите от передачи коронавируса в период пандемии.