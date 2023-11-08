Специалист Ломоносов: сейчас для вируса гриппа наступили благоприятные условия

По словам Ломоносова, в настоящий момент ещё рано говорить о том, какой именно субтип вируса, включая гонконгский субтип H3N2, будет преобладать в этом сезоне. В России обычно циркулируют различные субтипы вирусов, где большую часть составляют вирусы типа А, а меньшую часть — тип B, который имеет более легкое течение, пишет RT.