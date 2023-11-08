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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:50

Специалист Ломоносов: сейчас для вируса гриппа наступили благоприятные условия

8 ноября 2023, 12:47
Специалист по биомедицине Андрей Ломоносов отметил, что грипп является сезонным заболеванием, которое распространяется волной. Он также отметил, что в настоящее время созданы благоприятные условия для распространения вируса из-за похолодания.

По словам Ломоносова, в настоящий момент ещё рано говорить о том, какой именно субтип вируса, включая гонконгский субтип H3N2, будет преобладать в этом сезоне. В России обычно циркулируют различные субтипы вирусов, где большую часть составляют вирусы типа А, а меньшую часть — тип B, который имеет более легкое течение, пишет RT.

Согласно последним данным, ожидается, что в этом сезоне будут преобладать субтипы H1N1 или H3N2. Эти субтипы также рекомендованы ВОЗ для включения в состав грипповой вакцины. Сейчас в Евразийском регионе наблюдается примерно равное распределение частоты гонконгского субтипа (А/Н3N2) и субтипа H1N1.

Лучшей защитой от гриппа является вакцинация трехвалентной вакциной, содержащей субтипы H1N1 и H3N2, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Кроме того, можно использовать респираторы и следовать уже известным нам рекомендациям по защите от передачи коронавируса в период пандемии.

#Общество#ОРВИ#Грипп
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