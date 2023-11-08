Спектакли и творческие лекции. Как прошла всероссийская акция «Ночь искусств» в Омске

«Ночь искусств», как и «Ночь музеев» и «Библионочь» — одна из самых популярных и любимых культурных акций у омичей, которые с удовольствием посещают театры, музеи, библиотеки, филармонию в вечернее время и открывают их для себя с новой стороны. В этом году в акции участвуют 20 учреждений культуры, которые приготовили для гостей что-то необычное, раскрывают тайны творческого процесса, пускают в закулисье, — отметил Юрий Трофимов.