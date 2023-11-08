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Спектакли и творческие лекции. Как прошла всероссийская акция «Ночь искусств» в Омске

8 ноября 2023, 17:41
Фото: 1MI
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В Омске прошла всероссийская акция «Ночь искусств»

Мероприятие посетили больше 5 тысяч человек, самым посещаемым местом стала Библиотека имени А. С. Пушкина.

В эту ночь в библиотеке разработали масштабную программу со спектаклями и творческими встречами. Также для любителей искусства сотрудники подготовили увлекательные экскурсии, которые включают даже посещение книгохранилища, творческие мастер-классы и лекции, квизы и викторины.

Кроме того, аншлаг состоялся в Музыкальном театре, где гости смогли заглянуть в костюмерные мастерские и устроили самую большую в своей истории выставку театрального костюма. На площадке побывал и Министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

«Ночь искусств», как и «Ночь музеев» и «Библионочь» — одна из самых популярных и любимых культурных акций у омичей, которые с удовольствием посещают театры, музеи, библиотеки, филармонию в вечернее время и открывают их для себя с новой стороны. В этом году в акции участвуют 20 учреждений культуры, которые приготовили для гостей что-то необычное, раскрывают тайны творческого процесса, пускают в закулисье, — отметил Юрий Трофимов.

Среди лидеров по посещаемости оказался и театр «Арлекин», его артисты представили гостям эскиз спектакля «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и дали возможность почувствовать себя актерами. Омичи смогли принять участие в репетиции спектакля «Русалочка» и получили приглашение на выставку театральных кукол со всего мира.

«Исторический парк „Россия — Моя история“ открыл программу конкурсным показом мод от Дома мод „Анна Ден“, на импровизированном раскопе в рамках экспозиции „Сибирские древности“, испытывая истинный восторг, участники акции самостоятельно обнаружили настоящий артефакт, приняли участие в командной игре, посетив мультимедийный квест „Строим город будущего“, а также посмотрели фильмы и поселили экскурсии», — рассказали в омском портале «Культура».
Фото: kultura55.ru
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