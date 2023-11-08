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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Совет Федерации одобрил поправки в закон о выборах президента России

8 ноября 2023, 16:09
На пленарном заседании Совет Федерации одобрил изменения в закон о выборах президента России. В соответствии с этими изменениями будет запрещена агитация на всех заблокированных интернет-ресурсах.

Также уточняются правила голосования за пределами России и устанавливается максимальная стоимость изготовления агитационных материалов, пишет RT.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству ранее поддержал эти изменения.

Согласно новым поправкам, если на части территории России будет введено военное положение, выборы там могут проводиться по особым правилам. Центральная избирательная комиссия при этом может установить особенности подготовки и проведения выборов.

#Россия#Выборы президента#Совет Федерации
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