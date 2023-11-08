Роспотребнадзор: гонконгского гриппа в Забайкалье нет

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Сообщается, что выявленный на прошлой неделе в Забайкалье штамм гриппа А/H3N2 возможно не содержит вирус Гонконгского гриппа, так сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора, пишет zabnews.ru.
Пока что не подтверждено наличие Гонконгского гриппа и рано говорить о заразной болезни. Специалисты отмечают, что вирус может мутировать, и точный результат будет известен только после проведения исследования, на которое был отправлен материал. Только после этого можно будет точно сказать, какой именно вид гриппа обнаружили в Забайкалье.
Стоит отметить, что Гонконгский грипп уже достиг России. Были зарегистрированы случаи заражения на Сахалине, в Тюменской, Орловской и Амурской областях.
Эта форма заболевания характеризуется повышенной температурой (39˚C и выше), тошнотой, недомоганием, заложенностью носа, обильными выделениями из носа, покраснением и першением в горле, а также сухим кашлем. Иногда возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом.