Роспотребнадзор: гонконгского гриппа в Забайкалье нет

Пока что не подтверждено наличие Гонконгского гриппа и рано говорить о заразной болезни. Специалисты отмечают, что вирус может мутировать, и точный результат будет известен только после проведения исследования, на которое был отправлен материал. Только после этого можно будет точно сказать, какой именно вид гриппа обнаружили в Забайкалье.