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Роспотребнадзор: гонконгского гриппа в Забайкалье нет

Роспотребнадзор: гонконгского гриппа в Забайкалье нет

8 ноября 2023, 17:44
Фото: 1MI
Роспотребнадзор опровергает наличие Гонконгского гриппа в Забайкалье, сообщая о необходимости проведения дополнительных исследований, чтобы точно определить вид гриппа, в то время как уже были зарегистрированы случаи заражения этим вирусом на Сахалине, в Тюменской, Орловской и Амурской областях.

Сообщается, что выявленный на прошлой неделе в Забайкалье штамм гриппа А/H3N2 возможно не содержит вирус Гонконгского гриппа, так сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора, пишет zabnews.ru.

Пока что не подтверждено наличие Гонконгского гриппа и рано говорить о заразной болезни. Специалисты отмечают, что вирус может мутировать, и точный результат будет известен только после проведения исследования, на которое был отправлен материал. Только после этого можно будет точно сказать, какой именно вид гриппа обнаружили в Забайкалье.

Стоит отметить, что Гонконгский грипп уже достиг России. Были зарегистрированы случаи заражения на Сахалине, в Тюменской, Орловской и Амурской областях.

Эта форма заболевания характеризуется повышенной температурой (39˚C и выше), тошнотой, недомоганием, заложенностью носа, обильными выделениями из носа, покраснением и першением в горле, а также сухим кашлем. Иногда возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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