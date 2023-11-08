РЭО вложит свыше 3 млрд рублей в создание КПО в Новосибирской области

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
По информации, предоставленной генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым, правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение с МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» в конце октября 2023 года. Соглашение предусматривает создание и эксплуатацию объектов для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО, и общая стоимость проекта составит более 3,5 миллиарда рублей, пишет atas.info
На объекте планируется сортировать 300 тысяч тонн ТКО в год и утилизировать 90 тысяч тонн в год.
ППК «РЭО» сможет вложить до 95% от общей суммы инвестиций, используя средства от выпуска облигаций. Это означает, что вложения Российского экологического оператора в проект составят более 3 миллиардов рублей, подчеркнул заместитель генерального директора по инвестиционному развитию компании Сергей Королев.
Новый объект будет создан недалеко от села Верх-Тула в Новосибирской области, и его запуск в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Строительство начнется после прохождения необходимых экологических экспертиз, подчеркнул министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
Этот комплекс позволит прекратить захоронение отходов на устаревшем Хилокском полигоне, ресурс которого почти исчерпан, после чего он будет рекультивирован. Создание такой инфраструктуры в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в стране.