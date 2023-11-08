РЭО вложит свыше 3 млрд рублей в создание КПО в Новосибирской области

Этот комплекс позволит прекратить захоронение отходов на устаревшем Хилокском полигоне, ресурс которого почти исчерпан, после чего он будет рекультивирован. Создание такой инфраструктуры в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в стране.