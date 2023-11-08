Прокуратура начала проверку после падения 10-летнего мальчика из окна дома

Прокуратура установила, что жители дом по ул. Краснознаменной увидели мальчика, сидящего на подоконнике окна квартиры на 9 этаже. Очевидцы пытались помешать ребенку прыгнуть, однако ребенок упал вниз и получил серьезные травмы. Отмечается, что в этот момент мама школьника находилась дома.