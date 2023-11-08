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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Прокуратура устроила проверку по факту падения мальчика из окна дома

Прокуратура начала проверку после падения 10-летнего мальчика из окна дома

8 ноября 2023, 13:26
Фото: СУ СК РФ по Омской области

Прокуратура устроила проверку по факту падения мальчика из окна дома

Выяснилось, что у ребенок является инвалидом и учится в коррекционной школе.

Прокуратура установила, что жители дом по ул. Краснознаменной увидели мальчика, сидящего на подоконнике окна квартиры на 9 этаже. Очевидцы пытались помешать ребенку прыгнуть, однако ребенок упал вниз и получил серьезные травмы. Отмечается, что в этот момент мама школьника находилась дома.

Сотрудники прокуратуры также выяснили, что мальчик обучается в 3 классе коррекционной школы и является инвалидом. В настоящее время он находится в реанимации детской больницы в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: СУ СК РФ по Омской области
Мама была дома. В Омске десятилетний мальчик выпал из окна девятиэтажки и остался жив
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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Травма#Травмы#Происшествия с пострадавшими#Новости#Пострадавшие дети#Пострадали дети#Анастасия Баянова
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