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Продолжается расследование гибели школьницы в Пермском крае

8 ноября 2023, 07:59
В Пермском крае продолжается расследование случая смерти школьницы, которую обнаружили с серьезными ожогами на железнодорожных путях в Октябрьском округе. Подозреваемый подросток, которого обвиняют в поджоге, был прошел судебно-психиатрическую экспертизу и признан вменяемым.

Произошло это ужасное преступление летом 2023 года в поселке Октябрьский. Ранним утром 8 июля рядом с железной дорогой нашли обгоревшую девочку. По версии следствия, школьница пришла навестить знакомого подростка. В их доме возникла ссора, после чего парень облил девочку специальной жидкостью и поджег ее. Пострадавшую доставили в Пермь на санавиации, где врачи боролись за ее жизнь десять дней, но не смогли спасти, пишет ФедералПресс.

Следователи предъявили подростку обвинение в особо жестоком убийстве. В настоящее время он находится под арестом.

Также были высказаны предположения о изнасиловании девочки перед ее убийством и о возможной причастности друзей обвиняемого к этому преступлению. Однако эти данные не получили официального подтверждения.

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