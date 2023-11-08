Продолжается расследование гибели школьницы в Пермском крае

Произошло это ужасное преступление летом 2023 года в поселке Октябрьский. Ранним утром 8 июля рядом с железной дорогой нашли обгоревшую девочку. По версии следствия, школьница пришла навестить знакомого подростка. В их доме возникла ссора, после чего парень облил девочку специальной жидкостью и поджег ее. Пострадавшую доставили в Пермь на санавиации, где врачи боролись за ее жизнь десять дней, но не смогли спасти, пишет ФедералПресс.