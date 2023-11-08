Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

иллюстрация

Потихоньку исчезают. В Омске осталось всего лишь два магазина обуви «Вестфалика»

8 ноября 2023, 11:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске осталось всего лишь два популярных магазина обуви «Вестфалика»

Точки работают пока только на улице Кирова и проспекте Маркса.

В Омске осталось всего лишь два магазина популярной сети обувных магазинов «Вестфалика». На момент публикации один из них находится на проспекте Карла Маркса, 39, а другой на улице Кирова, 20.

В июле 2022 года в городе было десять магазинов. За короткое время в городе прекратили существовать восемь точек. К слову, в то же время в официальном аккаунте «Вестфалики» сообщалось о старте масштабной распродажи. Желающие могли приобрести товары бренда со скидками до 70%.

Уже тогда пользователи жаловались, что товаров в магазинах не так много. В основном в ассортименте были представлены средства для дома и кухни. В то время как обуви оказывалось совсем немного, заметили ценители бренда во «ВКонтакте».

Ранее компания OR Group, выпускавшая марки Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra и «Пешеход», объявляла о техническом дефолте, так как не удалось расплатиться по облигациям. Это происходило зимой 2022 года. Тогда было решено разработать план антикризисных мер, продумать варианты реструктуризации. По всей видимости, закрытие большинства магазинов в Омске как-то связано с этим решением.

На момент публикации Городу55 не удалось дозвониться по телефону горячей линии в «Вестфалику», чтобы получить комментарий. Указанный на официальном сайте номер для связи, вероятно, неактивен, поскольку после автоответчика связь автоматически обрывается. С лета 2022 года, к слову, также нет активности в социальных сетях бренда.

Пока не прилетел. В Омске обсудили появление магазинов-дискаунтеров «Чижик»
Узнать подробнее
#Бизнес#Омск#Омская область#Магазин#Новости#Закрытый магазин#Алина Ясинская
Подпишитесь
Бесконечная война
Вчера, 10:35
Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе
Сегодня, 07:47
Колбаса, масло и сметана. Какие продукты в Омской области дорожают быстрее всего
Сегодня, 03:22
Добрый, отзывчивый и хороший друг. На СВО погиб житель Омской области Артем Баталин
Сегодня, 09:56
Жители села под Омском остались без отопления из-за аварии на котельной
Сегодня, 06:13
Новый год не за горами. Сколько стоит в Омске заказать Деда Мороза на праздник
Сегодня, 07:28