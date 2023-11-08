Потихоньку исчезают. В Омске осталось всего лишь два магазина обуви «Вестфалика»

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Омске осталось всего лишь два магазина популярной сети обувных магазинов «Вестфалика». На момент публикации один из них находится на проспекте Карла Маркса, 39, а другой на улице Кирова, 20.
В июле 2022 года в городе было десять магазинов. За короткое время в городе прекратили существовать восемь точек. К слову, в то же время в официальном аккаунте «Вестфалики» сообщалось о старте масштабной распродажи. Желающие могли приобрести товары бренда со скидками до 70%.
Уже тогда пользователи жаловались, что товаров в магазинах не так много. В основном в ассортименте были представлены средства для дома и кухни. В то время как обуви оказывалось совсем немного, заметили ценители бренда во «ВКонтакте».
Ранее компания OR Group, выпускавшая марки Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra и «Пешеход», объявляла о техническом дефолте, так как не удалось расплатиться по облигациям. Это происходило зимой 2022 года. Тогда было решено разработать план антикризисных мер, продумать варианты реструктуризации. По всей видимости, закрытие большинства магазинов в Омске как-то связано с этим решением.
На момент публикации Городу55 не удалось дозвониться по телефону горячей линии в «Вестфалику», чтобы получить комментарий. Указанный на официальном сайте номер для связи, вероятно, неактивен, поскольку после автоответчика связь автоматически обрывается. С лета 2022 года, к слову, также нет активности в социальных сетях бренда.