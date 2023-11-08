Пенсионеру предъявлено обвинение в покушении на убийство своих сыновей

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Вечером 6 ноября 73-летний пенсионер, который был под воздействием алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своими двумя сыновьями. В ходе ссоры он взял огнестрельное оружие и выстрелил: первый выстрел ранил сына 1977 года рождения в живот, а затем он ранил сына 1972 года рождения в плечо. От полученных ранений 45-летний сын скончался на месте происшествия. Второй сын смог укрыться от своего вооруженного отца и избежать гибели, поэтому пенсионеру не удалось осуществить убийство двух человек, пишет ФедералПресс.
Задержать 73-летнего мужчину удалось на частной территории, когда он пытался скрыться в сеновале. Предварительно он избавился от оружия, выбросив ружье в собачью будку.
По словам представителя пресс-службы Министерства внутренних дел по Свердловской области Валерия Горелого, причиной трагедии стало употребление алкоголя: «В этой семье произошла трагедия из-за чрезмерного употребления спиртных напитков. Однако, возможно, последствия для участников этой криминальной истории не были бы такими губительными, если бы у преступника не оказалось гладкоствольного ружья. С его помощью он нанес смертельное ранение одному сыну и ранил другого».