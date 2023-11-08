Пенсионеру предъявлено обвинение в покушении на убийство своих сыновей

Вечером 6 ноября 73-летний пенсионер, который был под воздействием алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своими двумя сыновьями. В ходе ссоры он взял огнестрельное оружие и выстрелил: первый выстрел ранил сына 1977 года рождения в живот, а затем он ранил сына 1972 года рождения в плечо. От полученных ранений 45-летний сын скончался на месте происшествия. Второй сын смог укрыться от своего вооруженного отца и избежать гибели, поэтому пенсионеру не удалось осуществить убийство двух человек, пишет ФедералПресс.