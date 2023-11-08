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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

иллюстрация

Пальцы за 500 тысяч. В Омске судили владельца квадроцикла за серьезную травму ребенка

8 ноября 2023, 06:28
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске осудили бизнесмена, по чьей вине ребенку оторвало пальцы в квадроцикле

Предприниматель так и не признал вину в случившемся.

В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о том, что гособвинение в отношении омского бизнесмена было поддержано сотрудниками ведомства. Его обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Скандал разразился в июле 2022 года. Шестилетняя девочка вместе с бабушкой отправились в парк, где увидели прокат квадроциклов. В какой-то момент нога ребенка во время поездки попала во вращающийся механизм. Девочка получила средний тяжести вред здоровью. Как уточнили в СУ СК РФ по Омской области, у нее закрутило пальцы. Как ранее писал Город55, произошла техническая ампутация.

Индивидуальный предприниматель вину в случившемся не признал. К слову, прокат был организован в парке 300-летия ВЛКСМ. Дело рассматривал Кировский районный суд. Бизнесмен должен выплатить штраф на сумму 200 тыс рублей. Также в качестве компенсации морального вреда виновный обязан выплатить 500 тыс рублей семье девочки.

Пока что приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован.

Омский суд рассмотрит дело владельца квадроцикла, на котором девочке оторвало пальцы
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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Травмирование ребенка#Уголовное дело#Штраф#Компенсация морального вреда#Новости#Алина Ясинская
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