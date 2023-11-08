Пальцы за 500 тысяч. В Омске судили владельца квадроцикла за серьезную травму ребенка

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о том, что гособвинение в отношении омского бизнесмена было поддержано сотрудниками ведомства. Его обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Скандал разразился в июле 2022 года. Шестилетняя девочка вместе с бабушкой отправились в парк, где увидели прокат квадроциклов. В какой-то момент нога ребенка во время поездки попала во вращающийся механизм. Девочка получила средний тяжести вред здоровью. Как уточнили в СУ СК РФ по Омской области, у нее закрутило пальцы. Как ранее писал Город55, произошла техническая ампутация.
Индивидуальный предприниматель вину в случившемся не признал. К слову, прокат был организован в парке 300-летия ВЛКСМ. Дело рассматривал Кировский районный суд. Бизнесмен должен выплатить штраф на сумму 200 тыс рублей. Также в качестве компенсации морального вреда виновный обязан выплатить 500 тыс рублей семье девочки.
Пока что приговор не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован.