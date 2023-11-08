Пальцы за 500 тысяч. В Омске судили владельца квадроцикла за серьезную травму ребенка

Скандал разразился в июле 2022 года. Шестилетняя девочка вместе с бабушкой отправились в парк, где увидели прокат квадроциклов. В какой-то момент нога ребенка во время поездки попала во вращающийся механизм. Девочка получила средний тяжести вред здоровью. Как уточнили в СУ СК РФ по Омской области, у нее закрутило пальцы. Как ранее писал Город55, произошла техническая ампутация.