Организаторы Национального рекламного форума обнародовали повестку мероприятия

«Форум прошлого года ясно дал понять, что, несмотря на „турбулентность“ внутри отрасли, наши бренды готовы активно инвестировать в собственное продвижение», — заявил модератор дискуссии Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР. По его мнению, в обществе в данный момент имеют место серьезные социально-экономические перемены и потому рекламный рынок должен не только обнаружить возможности, созданные новой деловой реальностью, но и успешно распорядиться ими. Кризисные фазы, считает Смоляков, всегда были характерны для развития рынка, и это необходимо осознать, чтобы научиться перестраиваться. Главная стратегическая сессия НРФ’7 призвана дать рынку возможность установить правильный вектор, которого имеет смысл придерживаться всем игрокам, заключил Валентин Смоляков.