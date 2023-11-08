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Организаторы Национального рекламного форума обнародовали повестку мероприятия

Организаторы Национального рекламного форума обнародовали повестку мероприятия

8 ноября 2023, 19:12
Фото: 1MI
17 ноября топ-менеджеры российского медиакоммуникационного рынка обсудят ведущие драйверы развития отрасли в рамках седьмого Национального рекламного форума (НРФ’7).

По сообщению Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), совокупный объем рынка рекламы в средствах ее распространения за первое полугодие 2023 года превысил 315 миллиардов рублей. Это на 27% превосходит статистику аналогичного периода предыдущего года и на 19% — цифры за первое полугодие докризисного 2021 года. Об этом информируют «Новости Волгограда».

Приведенные данные указывают на то, что российский рекламный бизнес сумел сохранить устойчивость в условиях возникшего кризиса и сконцентрироваться на преодолении его последствий. Участникам главной стратегической сессии предстоит ознакомиться с эффективными условиями отраслевого развития и обозначить темпы роста на переходном этапе экономики.

«Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика» — такой тезис одновременно выполняет функции слогана форума этого года и реперной точки для создания успешного диалога между всеми участниками рынка. Согласно новой экономической повестке, на рынке рассчитывают на появление сильных брендов, которые будут играть роль драйверов в своих отраслях.

Ожидается, что в рамках форума эксперты обсудят подходы и инструменты, способствующие созданию качественной бренд-платформы. Участникам главной стратегической сессии предстоит выяснить, почему для агентств сегодня особенно важны инвестиции в собственный бренд. В ходе сессии также будут рассматривать основные тренды медиапотребления, которые действуют в качестве драйверов для становления новых форм коммуникации.

«Форум прошлого года ясно дал понять, что, несмотря на „турбулентность“ внутри отрасли, наши бренды готовы активно инвестировать в собственное продвижение», — заявил модератор дискуссии Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР. По его мнению, в обществе в данный момент имеют место серьезные социально-экономические перемены и потому рекламный рынок должен не только обнаружить возможности, созданные новой деловой реальностью, но и успешно распорядиться ими. Кризисные фазы, считает Смоляков, всегда были характерны для развития рынка, и это необходимо осознать, чтобы научиться перестраиваться. Главная стратегическая сессия НРФ’7 призвана дать рынку возможность установить правильный вектор, которого имеет смысл придерживаться всем игрокам, заключил Валентин Смоляков.

НРФ в этом году станет частью официальной программы Юбилейной недели рекламы в Москве, которая намечена на период с 13 по 17 ноября. Зарегистрироваться для участия в деловой программе НРФ’7 можно на сайте.

Роль информационного партнёра НРФ выполняет медиахолдинг 1MI.

#Общество
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