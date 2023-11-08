Омский территориальный центр медицины катастроф ищет авиаперевозчика

Согласно проекту контракта, подрядчик должен предоставлять заказчику воздушное судно с экипажем и медицинским оборудованием, чтобы перевозить бригаду скорой помощи или больных. Единица измерения в этом случае — летные часы. Максимальная цена одного часа — 309 тысяч рублей, начальная цена контракта — 12,1 млн рублей.