Омский территориальный центр медицины катастроф ищет авиаперевозчика

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок лот, связанный со здравоохранением. Заказчиком является бюджетное учреждение Омской области «Территориальный центр медицины катастроф», объект закупки — «Выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации».
Согласно проекту контракта, подрядчик должен предоставлять заказчику воздушное судно с экипажем и медицинским оборудованием, чтобы перевозить бригаду скорой помощи или больных. Единица измерения в этом случае — летные часы. Максимальная цена одного часа — 309 тысяч рублей, начальная цена контракта — 12,1 млн рублей.
Сбор заявок будет проходить до 15 ноября.