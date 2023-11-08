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В Омске ищут подрядчика с санитарной авиацией

Омский территориальный центр медицины катастроф ищет авиаперевозчика

8 ноября 2023, 11:12
Фото: 1MI

В Омске ищут подрядчика с санитарной авиацией

Максимальная стоимость контракта — 12 млн рублей.

Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок лот, связанный со здравоохранением. Заказчиком является бюджетное учреждение Омской области «Территориальный центр медицины катастроф», объект закупки — «Выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации».

Согласно проекту контракта, подрядчик должен предоставлять заказчику воздушное судно с экипажем и медицинским оборудованием, чтобы перевозить бригаду скорой помощи или больных. Единица измерения в этом случае — летные часы. Максимальная цена одного часа — 309 тысяч рублей, начальная цена контракта — 12,1 млн рублей.

Сбор заявок будет проходить до 15 ноября.

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#Омск#Медицина#Госзакупки#Николай Эйхвальд#Авиация
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