Омский депутат Васильев все еще не передал землю под детсад рядом с Зеленым островом

В декабре прошлого года Город55 рассказывал о застройке рядом с Зеленым островом и возведении высоток вместо детского сада. Тогда, напомним, депутаты одобрили внесение изменений в карту градостроительного зонирования территории Омска, которые затрагивали земельный участок на Красном Пути, 143 — рядом с ЖК «Изумрудный берег» и ЖК «Зеленый остров». Потребовались эти изменения для ООО «Специализированный застройщик „Жилой комплекс „Зеленый остров“», которое принадлежит депутату Заксобрания Омской области Вячеславу Васильеву.