Омский депутат Васильев все еще не передал землю под детсад рядом с Зеленым островом

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
В декабре прошлого года Город55 рассказывал о застройке рядом с Зеленым островом и возведении высоток вместо детского сада. Тогда, напомним, депутаты одобрили внесение изменений в карту градостроительного зонирования территории Омска, которые затрагивали земельный участок на Красном Пути, 143 — рядом с ЖК «Изумрудный берег» и ЖК «Зеленый остров». Потребовались эти изменения для ООО «Специализированный застройщик „Жилой комплекс „Зеленый остров“», которое принадлежит депутату Заксобрания Омской области Вячеславу Васильеву.
Спустя практически год в истории со строительством дошкольных учреждений на этой территории мало что поменялось. Как сообщили Городу55 в департаменте архитектуры, рядом с двумя ЖК должны появиться два детсада:
Последний участок находится в собственности РФ и предназначен для размещения объектов военной безопасности, под бомбоубежище.
Участок с номером 55:36:070107:8524 находится в собственности застройщика. Еще в феврале Светлана Рогова, занимавшая на тот момент пост руководителя департамента архитектуры и градостроительства, говорила, что идут переговоры и до конца 2023 года земля будет передана муниципалитету. В ноябре ситуация осталась прежней.
«С правообладателем земельного участка с кадастровым номером 55:36:070107:8524 прорабатывается вопрос о разделе указанного земельного участка с последующей передачей в муниципальную собственность города Омска одного из образуемых земельных участков, на котором планируется строительство объекта дошкольного образования не менее 310 мест», — говорится в ответе руководителя депарха Ирины Гаак от 31 октября.
Город55 попытался узнать у депутата Вячеслава Васильева, на какой стадии, в настоящий момент находятся переговоры по передаче участка мэрии, однако связаться с бизнесменом не удалось.
Кстати, пока микрорайон активно разрастается, строить новые детсады там никто не собирается. Финансирование на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрено.