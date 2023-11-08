Омский бизнесмен Александр Антропенко создал еще одну компанию

Речь идет об известном омском бизнесмене, который владеет рядом заводов, производящих бетон и металлоконструкции, гостиницей «Сибирь» и другими предприятиями. «Основа Холдинг» — ключевой актив Антропенко. Кстати, эта фирма и «Основастрой» прописаны в одном и том же четырехэтажном доме на улице 60 лет Победы (в офисах 303 и 301 соответственно). На первом этаже того же здании прописано ООО «Энергетик», принадлежащее Антропенко на 70%.