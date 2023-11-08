Омский бизнесмен Александр Антропенко создал еще одну компанию

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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В Омске на прошлой неделе было учреждено общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Основастрой“». Его официальная специализация — «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика», директором фирмы является Александр Антропенко. Он же владеет 51% уставного капитала «Основастроя», а остальные 49% записаны на АО «Основа Холдинг».
Речь идет об известном омском бизнесмене, который владеет рядом заводов, производящих бетон и металлоконструкции, гостиницей «Сибирь» и другими предприятиями. «Основа Холдинг» — ключевой актив Антропенко. Кстати, эта фирма и «Основастрой» прописаны в одном и том же четырехэтажном доме на улице 60 лет Победы (в офисах 303 и 301 соответственно). На первом этаже того же здании прописано ООО «Энергетик», принадлежащее Антропенко на 70%.
Напомним: сын бизнесмена Игорь Антропенко сейчас заседает в Государственной думе. Принадлежащие ему активы (в их числе, например, ООО «Луч»), которое планирует строительство гостиницы в центре Омска) находятся в доверительном управлении.