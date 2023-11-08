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Новое исследование подтверждает эффективность энситрелвира в лечении потери обоняния

8 ноября 2023, 09:56
Исследователи из Центра здравоохранения Фудзиты (FHU) провели исследование, которое показало, что энситрелвир - это лекарство, которое может помочь восстановить потерянное обоняние у людей, переболевших COVID-19, пишет Pravda.Ru.

По данным исследования за 2022 год, около 45% пациентов по-прежнему страдают от потери обоняния и вкусовых ощущений.

В рамках исследования пациентам, у которых были легкие или умеренные симптомы COVID-19, было предложено принимать энситрелвир в дозировке 125 или 250 мг, или плацебо. К концу первой недели участники группы, получавшей 250 мг энситрелвира, заметили снижение потери обоняния и вкуса на 39% больше, чем у тех, кто принимал плацебо. В течение трех недель после начала лечения все участники отмечали одинаковое улучшение своего состояния.

Если последующие исследования подтвердят эти результаты, то энситрелвир может стать новым антивирусным препаратом, который поможет уменьшить потерю обоняния и вкусовых ощущений у пациентов с COVID-19 и, возможно, предотвратить развитие хронических симптомов заболевания.

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