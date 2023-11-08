Новое исследование подтверждает эффективность энситрелвира в лечении потери обоняния

В рамках исследования пациентам, у которых были легкие или умеренные симптомы COVID-19, было предложено принимать энситрелвир в дозировке 125 или 250 мг, или плацебо. К концу первой недели участники группы, получавшей 250 мг энситрелвира, заметили снижение потери обоняния и вкуса на 39% больше, чем у тех, кто принимал плацебо. В течение трех недель после начала лечения все участники отмечали одинаковое улучшение своего состояния.