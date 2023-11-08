Можно серьезно травмироваться: врач раскрыла, почему петь на морозе так опасно

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Врачи разъяснили, как пение на морозе негативно сказывается на здоровье, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В осенне-зимний период уже и так высок риск заболевания. Но есть люди, которых не пугает холод и они продолжают петь на улице даже во время морозов. В результате этого возникают серьезные проблемы со здоровьем.
Мария Беляева, врач общей практики, рассказала нам, какие опасности связаны с пением на морозе.
Прежде всего, горло и голосовые связки становятся более уязвимыми в холодную погоду. Это связано со снижением защитных механизмов, что способствует проявлению различных заболеваний, например, простуды. При пении на морозе в легкие поступает холодный воздух, что может вызвать их воспаление. Именно поэтому отоларингологи рекомендуют избегать длительных разговоров на морозе.
Кроме того, пение на морозе может причинить вред голосовым связкам, как подчеркивает Дарья Харина, отоларинголог-фониатр. При активном вдыхании холодного воздуха нарушается работа голосовых складок из-за локальных переохлаждений и сужения сосудов. В результате голосовые связки могут быть серьезно повреждены.