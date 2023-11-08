Как подготовить автомобиль к зиме

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Общественная служба новостей опубликовала несколько советов о том, как правильно подготовить автомобиль к зиме.
Первоначально следует обратить внимание на жидкости и фильтры в автомобиле. Если ваш автомобиль прошел через ТО более 8 тысяч километров, то необходимо поменять масло в двигателе и проверить воздушный фильтр. Также стоит заменить антифриз, если он стал мутным или изменил свой цвет.
Вы можете самостоятельно проверить работу печки и вентилятора, а также почистить водостоки.
Для защиты кузова от коррозии рекомендуется использовать специальные антикоррозийные составы.
В холодную погоду не рекомендуется мывть машину, особенно на открытом воздухе. Если мойка все-таки необходима, лучше провести ее в закрытом теплом помещении у специалистов. Перед мойкой дождитесь, пока автомобиль прогреется. Также обработайте резиновые уплотнители специальной смазкой на основе глицерина или силикона.
Для защиты хромированных деталей можно использовать различные консерванты. Они будут сохраняться до следующей мойки. После процедуры рекомендуется тщательно продуть воздухом под давлением все полости автомобиля для удаления влаги. Покинуть помещение следует только после того, как кузов автомобиля полностью высохнет.
Также не забудьте поменять шины на зимние. Заботиться о них стоит заранее, чтобы избежать очередей и резкого повышения цен. И не забывайте зарядить аккумулятор и очистить клеммы. В сервисном центре вы также можете проверить уровень электролита и зарядить батарею перед приходом морозов.
Если щетки стеклоочистителя стерлись и оставляют разводы, то их следует заменить. Также проверьте работу омывателей лобового стекла, чтобы избежать возникновения глубоких царапин.
И, наконец, не забудьте смазать замки автомобиля силиконовой смазкой после каждой зимней мойки.