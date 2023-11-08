Как подготовить автомобиль к зиме

Первоначально следует обратить внимание на жидкости и фильтры в автомобиле. Если ваш автомобиль прошел через ТО более 8 тысяч километров, то необходимо поменять масло в двигателе и проверить воздушный фильтр. Также стоит заменить антифриз, если он стал мутным или изменил свой цвет.