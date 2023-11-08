Как отмыть плитку после ремонта

Также можно воспользоваться народными средствами для очистки плитки от клея. Лимонная кислота, сода и уксус могут помочь размягчить клей и удалить его с плитки. Растворите лимонную кислоту или соду в воде и нанесите на клей на несколько минут, затем смойте чистой водой. Уксус также можно использовать для смачивания пятна клея и последующего снятия его верхнего слоя. Если ничего не помогает, можно попробовать химические средства, но убедитесь, что они безопасны для плитки и швов.