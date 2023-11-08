Как отмыть плитку после ремонта

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Общественная служба новостей рассказала об эффективных способах очистки плитки после ремонта.
Если на плитку попала только пыль, то достаточно смыть ее раствором моющего средства при помощи мягкой тряпки. При чистке плитки двигайтесь сверху вниз, а затем высушите ее насухо. Швы можно почистить зубной щеткой, а затем обработать антибактериальным составом, особенно если речь идет о ванной комнате. Если на плитке остался налет от строительной смеси, можно попробовать оттереть его войлоком. А излишки затирки между плитками можно удалить мелкозернистой наждачной бумагой.
Чтобы очистить швы между плитками от строительной пыли и частиц строительных смесей, можно использовать соду и уксус. Для этого нужно смешать пищевую соду с водой, нанести полученную пасту на швы, а затем распылить уксусный раствор на пасту и протереть швы нейлоновой щеткой. После этого сполосните плитку чистой водой.
Кислородный отбеливатель также поможет очистить швы между плитками. Растворите отбеливатель в воде, залейте раствором швы и вотрите его в них нейлоновой щеткой. Затем тщательно смойте состав чистой водой и высушите полотенцем. Но будьте осторожны с цветной затиркой, так как отбеливатель может побледнеть пигмент.
Пароочиститель — это устройство, которое хорошо справляется со сложными загрязнениями на швах плитки. Проходите пароочистителем над линией шва, начиная с одной стороны комнаты и перемещаясь к противоположной стороне. Если остается лишняя влага, протрите ее полотенцем.
Если на плитку попал клей, то свежий клей можно удалить резиновым шпателем и протереть поверхность губкой, смоченной в теплой воде. Затвердевший клей можно смочить водой для размягчения, затем снять верхний слой клея губкой и убрать остатки щеткой или наждачной бумагой. Если это не помогает, можно попробовать использовать химические средства, но будьте осторожны, чтобы они не попали на швы.
Также можно воспользоваться народными средствами для очистки плитки от клея. Лимонная кислота, сода и уксус могут помочь размягчить клей и удалить его с плитки. Растворите лимонную кислоту или соду в воде и нанесите на клей на несколько минут, затем смойте чистой водой. Уксус также можно использовать для смачивания пятна клея и последующего снятия его верхнего слоя. Если ничего не помогает, можно попробовать химические средства, но убедитесь, что они безопасны для плитки и швов.